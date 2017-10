Als Stasi-Spitzel enttarnt

Harriet Stürmer

Potsdam (MOZ) Die Stasi habe er nicht als Feind oder Gegner angesehen. Vielmehr sei er dem Sozialismus zugewandt gewesen, gibt der namhafte Rechtsmediziner am Donnerstag vor dem Landesarbeitsgericht in Berlin zu Protokoll. Dass er dann aber selbst vom Ministerium für Staatssicherheit als Spitzel angeheuert wurde, habe ihn doch gestört. Schließlich habe es doch gar keinen Sinn gemacht, ausgerechnet seine Kollegen am Institut für Gerichtliche Medizin in Bad Saarow auszuhorchen. Die seien doch alle genauso wie er linientreue DDR-Bürger gewesen.

Dem Wunsch der Stasi ist er dennoch nachgekommen, wie Schriftstücke aus dem Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde belegen. Allerdings habe er nur berichtet, was im Institut ohnehin jedermann bekannt war, versichert der Kläger. Zum Beispiel die außereheliche Affäre der Frau vom Chef.

25 Jahre lang konnte der hohe Beamte Karriere als Rechtsmediziner im Dienste des Landes Brandenburg machen. Vor einem Jahr kam seine frühere Stasi-Tätigkeit ans Licht und sein Dienstherr - das Gesundheitsministerium - kündigte ihm. Es folgte eine Klage auf Wiedereinstellung, der das Arbeitsgericht Potsdam Anfang des Jahres stattgab. Das Land ging in Berufung, es will den Mann nicht wieder beschäftigen - nicht auf seiner langjährigen Stelle als Vize-Direktor des Landesinstituts für Rechtsmedizin und schon gar - wie eigentlich geplant - als dessen Direktor. Die Vertrauensbasis sei unwiederbringlich zerstört, heißt es zur Begründung.

Als Berufungsinstanz beschäftigt sich nun das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg mit dem Fall. Nach der mündlichen Verhandlung will sich das Gericht mit der Verkündung seiner Entscheidung noch einige Tage Zeit lassen. Insbesondere die Frage nach dem Maß der Verstrickung scheint dem Gericht einige Bedenkzeit abzuverlangen.

Das Arbeitsgericht Potsdam hatte die Kündigung für sozial ungerechtfertigt erklärt - mit der Begründung, dass die Zusammenarbeit mit dem MfS nicht sonderlich eng gewesen sei. Drei Berichte an das MfS und eine Verpflichtungserklärung als Inoffizieller Mitarbeiter liegen vor.

Im Herbst 1988 hatte sich der Mediziner bereit erklärt, unter dem Decknamen "Paul" Kollegen zu bespitzeln. Nach der Wende gelang es ihm, diesen Teil seines Lebens lange Zeit vor der Landesregierung zu verheimlichen. Schon Ende 1991 hatte er auf einem Personalfragebogen die Frage nach einer früheren Stasi-Mitarbeit verneint. Eine Abfrage bei der Unterlagenbehörde brachte seinerzeit keinen Treffer. Nur wenige Jahre später wurde er Leiter der Außenstelle des Landesinstitutes für Rechtsmedizin in Frankfurt (Oder), danach Vize-Chef der Landesbehörde in Potsdam.

Im November 2016 sollte der erfahrene Mediziner schließlich die Stelle des Institutsleiters übernehmen. Im Auswahlverfahren ging er als Sieger hervor. Das Ministerium ließ ihn erneut von der Stasi-Unterlagenbehörde überprüfen. Diesmal gab es einen Treffer. Im anschließenden Personalgespräch verneinte er die Frage nach einer Zusammenarbeit mit dem MfS erneut. Erst als ihm das Ministerium dann die Verpflichtungserklärung präsentierte, räumte er ein: "Ja, das ist meine Unterschrift."