Finale für Mini-Flitzer

Reimund Krüger

Schwedt (MOZ) Nach den drei Läufen in Bernau, Poznan und Stettin geht es nun um die Entscheidung im Oder-Pomerania-Cup 2017. Der Modellclub Schwedt richtet den vierten und letzten Lauf dieses internationalen Wettbewerbes der Automodell-Rennsportler am Sonnabend und Sonntag in der RC-Arena im Schwedter Ortsteil Blumenhagen aus.

Der Oder-Pomerania-Cup ist ein Projekt des seit 2013 bestehenden Abkommens über partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem polnischen Modellclub Sekcja Modelarstwa Kolowego Szczecin (SMK Szczecin) und dem Modellclub Schwedt. Anfangs beschränkt auf die Gemeinschaften in Stettin und Schwedt, ist er seit 2016 mit den Speedracern aus Bernau und den RC Poznan nun ein beliebter Wettbewerb geworden. Da bisher in den einzelnen Klassen die Gesamtsieger auch nach drei Läufen noch nicht feststehen, wird es also in der RC Arena sehr spannende und heiße Wettkämpfe geben.

Ausgeschrieben sind die Klassen OR8 (Verbrenner), ORE8 (Elektro), OR2WD (Einachsantrieb), OR4WD (Allradantrieb) und Open (alle Klassen).

Schon zur Tradition geworden, ist ein Rennen für Anfänger und alle Kids, die sich trauen. Fahrzeuge und Helfer stehen dafür bereit und für jeden Starter gibt es wie immer Urkunden und kleine Preise.