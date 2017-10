Ohne Ente an den Zoo

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Wegen des Baubooms in der Hauptstadt muss Gastronom Hans-Peter Wodarz mit seiner Dinnershow erneut umziehen. "Es wird in Berlin immer schwieriger, überhaupt noch eine freie Fläche zu finden", berichtete der Palazzo-Chef am Donnerstag bei der Vorstellung seines neuen Programms. Nach langer Suche kann der 60-Jährige sein Spiegelzelt nun auf der Freifläche hinter dem Bahnhof Zoo aufbauen.

Damit findet das Gourmet-Theater, das wegen Bauarbeiten schon vom Haupt- an den Ostbahnhof und von dort ans Ostkreuz umziehen musste, erstmals in der City-West statt. "Da kann ich nun mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren", freut sich Chefkoch Kolja Kleeberg. Der gebürtige Rheinländer, der in Charlottenburg lebt, kreiert seit Jahren die Vier-Gänge-Menüs des Gourmet-Theaters. Und er traut sich was. Statt der berühmten Wodarz-Entenkeule kommt diesmal Kalbsfilet auf die Teller. "Wir haben viele Wiederholungstäter unter unseren Gästen, die sich mal Abwechslung wünschen", erklärt der Sterne-Koch, der sich bei den abendlichen Vorstellungen schon länger auf Vegetarier einrichtet. Statt Fleisch kann man bei ihm auch Pilzstrudel mit wildem Broccoli ordern und den gebeizten Lachs durch Rote-Beete-Linsen ersetzen. "Da habe ich lange dran getüftelt", sagt Kleeberg.

Das Umdenken setzte bei ihm schon vor Jahren ein, als selbst James Bond in seinem Edelrestaurant "Vau" am Gendarmenmarkt den liebevoll angerichteten Entenbraten stehen ließ, weil sich Pierce Brosnan als Vegetarier entpuppte. Das Tomaten-Consommé oder die "Pumpernickel-Erde", die Kleeberg nun für die neue Palazzo-Saison entwickelte, könnte sogar bei Veganern durchgehen.

Wodarz und Kleeberg setzen mit ihren Edel-Menüs vor allem auf Feinschmecker-Touristen. In Berlin konnten sie von November bis März mit fast 26 000 Besuchern einen neuen Rekord aufstellen. Die Stadt mit ihren vielen kreativen Gastronomen ziehe inzwischen mehr Gourmets als London und Amsterdam an, erklärt Wodarz, der seine Spiegelpaläste auch in Hamburg, Nürnberg, Wien und Graz aufstellt.

In Berlin geht es am 8. November in die elfte Saison. Die billigsten Tickets kosten 79 Euro. Dafür gibt es neben vier Gängen ein Varieté-Programm mit Akrobatik, Show-Girls, Liveband, Comedy und Magie. Erstmals soll über den festlich gedeckten Tischen im 110-Personen-Zelt sogar am Reck geturnt werden. "Schräg, verrückt und außergewöhnlich", soll die neue Show mit dem Namen "Glanz und Gloria" werden, verspricht Wodarz. "Das passt perfekt zu Berlin."