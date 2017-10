Alarm im Minutentakt

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Sturmtief "Xavier" hat am Donnerstagabend auch im Raum Frankfurt zahlreiche Schäden angerichtet. Abgeknickte Bäume und umgestürzte Baugerüste sorgten dafür, dass Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte im Dauereinsatz waren.

Der erste Alarm erreichte die Frankfurter Feuerwehr um 16.57 Uhr, sagte Burkhard Blasche vom Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen am Donnerstagabend. Danach gingen die Meldungen wegen abgerissener Äste und umgestürzter Bäume im Minutentakt aus dem gesamten Stadtgebiet ein.

Bilderstrecke Sturm über Frankfurt (Oder) Bilderstrecke öffnen

"Die Kollegen kommen kaum hinterher", sagte auch Polizeisprecher Ingo Heese. Im Bereich der gesamten Polizeidirektion Ost wurden zwischen 17 und 19 Uhr mehr als 60 witterungsbedingte Einsätze gezählt. Zur tödlichen Falle wurde das Unwetter für zwei Menschen in Müllrose und Ragow-Merz, als ihre Autos von umstürzenden Bäumen getroffen wurden.

In Frankfurt wurde am Abend ein Verletzter gemeldet. Der 24-jährige Fußgänger war in der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße von einem herabstürzenden Ast getroffen worden. Der junge Mann verlor das Bewusstsein und musste ärztlich versorgt werden. Im Ortsteil Hohenwalde stürzte ein Baum auf einen Lkw. Ob dabei Personen zu Schaden kamen, war zunächst unklar.

Im Thomas-Münzer-Hof wurde ein Baum von den Sturmböen entwurzelt und beschädigte gleich mehrere parkende Autos. Auch in der Ferdinandstraße, im Spartakusring und am Bruno-Peters-Berg krachten Bäume auf parkende Autos. Im Damaschkeweg und in der Kleinen Straße in Booßen stürzten Bäume auf die Fahrbahn. Ein ähnliches Bild bot sich den Einsatzkräften auf der B5 zwischen Booßen und Treplin.

Am Spitzkrug auf der Baustelle für den neuen Aldi-Markt stürzte ein Baugerüst zusammen. Auch das Oktoberfestzelt auf dem Brunnenplatz wurde beschädigt. In der Lindenstraße wurden die Planen von einem Baugerüst gerissen. In der Bachgasse drohten Blechteile von einem Dach zu stürzen.

Aus Sicherheitsgründen wurde gegen 18.30 Uhr der Bus- und Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet eingestellt.