Team Deutschland siegt weiter

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Deutschland gegen Niederlande, oder auch in der offiziellen Ansetzung andersherum, das sind Fußball-Klassiker, die oftmals nicht nur bei den Zuschauern Emotionen hochkochen lassen. Dagegen ruhig ging es jedoch bei der Auflage der Kleinwüchsigen im Nachbarland zu. "Das Freundschaftsspiel haben wir am Rand der World Dward Games in Kanada vereinbart, erklärte Andreas Kirsch, Trainer der deutschen Auswahl, die sich mit Fug und Recht nun Weltmeister nennen darf. Im Finale der diesjährigen Weltspiele der Kleinwüchsigen ließen die Deutschen den US-Amerikanern im Finale keine Chance und holten sich den Titel.

Dass Deutschland im Fußball eine Macht ist, mussten nun auch die niederländischen Kleinwüchsigen erfahren. Nach den Nationalhymnen legten die Deutschen auch los wie die Feuerwehr. "Gleich in der ersten Minute erzielten wir die Führung und die haben wir bis zur Halbzeit auf 4:0 ausgebaut", berichtete Andreas Kirsch vom Länderspiel. Nach dem Seitenwechsel ließ er einige neue Spieler auflaufen, die zum Teil auch das erste Mal überhaupt im deutschen Nationaldress dem Ball hinterherliefen. Am Ende stand ein 6:1 für Deutschland an der Anzeigetafel und trotzdem waren beide Mannschaften zufrieden. Für den Sieger gab es einen Pokal und viel Beifall vom Gegener und den Zuschauern.

Doch noch mehr hat sich in letzter Zeit beim Team Deutschland getan. War die erste Teilnahme bei den Worl Dwarf Games noch ein reines Privatvergnügen für die Sportler, haben sie nun einen Verein, der sich um rechtliche und auch versicherungstechnische Dinge kümmert. "Seit Ende August haben wir beim Eberswalder SC eine Abteilung Deutscher Kleinwuchssport geschaffen. So sind die Sportler jetzt auch abgesichert", erklärte Andreas Kirsch, 2. Vorsitzender des Vereins. Die Abteilungsleitung besteht aus Mareb Aldoais aus Erlangen, Garry Masson aus Augsburg und dem Schweizer Yannec Jud. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die nun wirklich ernst machen will in Sachen organisierter Kleinwuchssport in Deutschland.

"Derzeit sind wir auch in Gesprächen mit dem Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien, dass wir zukünftig unter diesem Dach unseren Sport betreiben können. Dazu wäre beim Verband eine Satzungsänderung notwendig, die nun aber angegangen werden soll", sagte der Eberswalder Trainer. Davon versprechen sich die Kleinwüchsigen auch finanzielle Unterstützung, damit zukünftig das ganze Team gemeinsam zu Wettkämpfen fahren kann.