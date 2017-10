Leipa darf Produktion erweitern

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Papierfabrik Leipa hat die umweltrechtliche Genehmigung zur Erweiterung ihrer Produktion erhalten. Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger übergab Leipa-Chef Peter Probst am Donnerstag, zehn Monate nach der Antragstellung, den positiven Bescheid.

Leipa baut schon seit Monaten auf seinem Werksgelände neue Anlagen und bestehende um. Der Papierhersteller bereitet bei laufender Produktion den Umbau der alten PM 11 von UPM zur Papiermaschine 5 für weiß gestrichenen Testliner um, das ist die bedruckbare Außenseite von Verpackungskarton. Wo bisher 280000 Tonnen Offsetpapier im Jahr von der Rolle laufen, will Leipa künftig 450 000 Tonnen Testliner für den Weltmarkt produzieren. Produktionsstart soll im Februar sein.

Für dieses Vorhaben braucht Leipa wie jeder andere Bauherr eine Baugenehmigung. Die hatte die zuständige Baubehörde der Stadt Schwedt bereits vor Monaten erteilt, weshalb Leipa mit der Errichtung neuer Anlagen bereits beginnen konnte. Für den Betrieb dieser Anlagen braucht Leipa aber eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Die ist vorgeschrieben, wenn eine Anlage Emissionen erzeugt, also Abwasser, Abgase und Lärm an die Umwelt abgibt. Dabei prüft das zuständige Landesamt für Umwelt, ob dafür die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt eingehalten werden. Bei der öffentlichen Auslegung der 4845 Seiten umfassenden Antragsunterlagen im Rathaus gab es nach Angaben des Landesamtes für Umwelt keine Einwendungen gegen das Vorhaben.

Umweltminister Jörg Vogelsänger lobte den Schwedter Industriebetrieb bei der Übergabe der Genehmigung. "Die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistungen ist bei Leipa seit vielen Jahren fester Teil der Unternehmenspolitik." Er hob die strengen Öko-Kontrollen hervor, denen sich Leipa freiwillig unterzieht, die Umweltpartnerschaft des Betriebes mit dem Land Brandenburg und das Credo von Leipa, im Einklang mit der Natur zu produzieren. Die Fabrik produziert neues Papier ausschließlich aus Altpapier, führt benötigtes Wasser sparsam im Kreislauf zu und investiert im Rahmen der beantragten Genehmigung viele Millionen in die Reduzierung von Umwelteinflüssen.

Leipa hat sich im Zusammenhang mit der beantragten Kapazitätserweiterung selbst zu einer Reduzierung seiner Umweltbelastung verpflichtet. Unter anderem sind deutliche Verbesserungen in den Abwasserreinigungen der Werke Nord und Süd sowie in der Abluftreinigung vorgesehen, so dass nach der Erweiterung der Produktion die Schwedter weniger Geruchsbelästigungen ausgesetzt sind als bisher. Nach Angaben der Genehmigungsbehörde war vor allem die Verringerungen der Geruchsbelastung eine Bedingung für die Genehmigungsfähigkeit.

Nach Angaben von Geschäftsführer Peter Probst sind schon jetzt 122 Millionen Euro in das Projekt geflossen. Bis zur Fertigstellung im Februar sollen es 164 Millionen Euro sein.