Sturm beschäftigt Feuerwehr

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Sturm Xavier hat die Feuerwehr am Donnerstag zum Dauereinsatz gezwungen. Angaben von Einsatzkräfte zufolge soll die Leitstelle überlastet gewesen sein. In der Straße Zum Oder-Havel-Kanal in der Clara-Zetkin-Siedlung soll ein Baum auf ein Fahrzeug gestürzt sein. Eine Person ist bei dem Unfall verletzt worden. Unter den Buchen, ebenfalls in der Clara-Zetkin-Siedlung, wurde die Straße zeitweise von einem umgestürzten Baum versperrt. Die Freiwillige Feuerwehr der Siedlung musste die Fahrbahn räumen. Am Sportplatz im gleichen Gebiet waren Einsatzkräfte aus Lichterfelde damit beschäftigt, schwere abgebrochene Äste von der Straße zu bekommen. Ein Bild, das sich an mehreren Stellen zeigte. Auch in Tornow und Sommerfelde sollen Bäume umgefallen sein. Offizielle Angaben zum Ausmaß der Schäden konnte die Feuerwehr aufgrund der Einsatzfülle bis Redaktionsschluss noch nicht machen.