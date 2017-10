Feuerwehren bei Sturm im Dauereinsatz

Gefahren-Abwehr am Straßenrand: In Neuzelle stürzten Papiertonnen um, die auf der Fahrbahn zu gefährlichen Verkehrshindernissen geworden wären. © Foto: MOZ/Gerrit Freitag

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Tief Xaver hat am Donnerstagabend in der Region gewütet. Für mehrere Stunden herrschte Ausnahmezustand. Bäume wurden entwurzelt und fielen auf die Straßen, dadurch kam es zu mehreren Unfällen. Straßen wurden gesperrt. An vielen Orten gab es Stromausfälle, unter anderem in Neuzelle, und auch in der Eisenhüttenstädter Innenstadt fiel zeitweise der Strom aus.

Die Feuerwehren waren während der Nachmittags- und Abendstunden im Dauereinsatz, um die Sturmschäden so weit wie möglich zu einzudämmen. Detailliertere Informationen in der Sonnabend-Ausgabe.