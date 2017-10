Landrat kämpft gegen Fusion mit Frankfurt

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Mit einem einstimmigen Beschluss hat sich der Kreistag Oder-Spree gegen die Pläne der Landesregierung zur Neuordnung der Landkreise und kreisfreien Städte ausgesprochen. Vor der Abstimmung am Mittwoch in Beeskow hatte Landrat Rolf Lindemann (SPD) in seiner Ansprache einer Fusion mit Frankfurt (Oder) eine Absage erteilt. Eine Auflösung des Kreises sowie eine damit einhergehende Fusion mit Frankfurt würde dazu führen, dass die kreisangehörigen Kommunen die Altlasten Frankfurts mitzutragen hätten. Die Ursachen für die "finanzielle Schieflage" der Oderstadt würden mit der Neuordnung nicht gelöst.

Lindemann stellte die von der rot-roten Landesregierung angestrebte Reform überhaupt in Frage. Es sei nicht nachgewiesen, dass sie zu effizienteren Verwaltungsstrukturen und damit zu Einspareffekten führt. Zudem stütze sich die Landesregierung auf Prognosen, die von der Realität überholt seien. In Oder-Spree sei die Bevölkerungsentwicklung positiver, als vom Innenministerium dargestellt.