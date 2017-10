Ast durchbohrt Windschutzscheibe

MOZ

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Das polnische Pärchen hatte Glück. Es war von Fürstenwalde in Richtung Neuendorf im Sande unterwegs, als sich ein herunterstürzender Ast durch die Windschutzscheibe seines Audi bohrte. Der Mann und die Frau blieben unverletzt; eine Frankfurterin, die wegen eines umgestürzten Baumes zwischen Steinhöfel und Heinersdorf auf ihrem Heimweg umkehren musste, verständigte die Polizei.

Sturm mit orkanartigen Böen rissen Donnerstagabend reihenweise Bäume um. "Es herrscht Ausnahmezustand, alles, was Räder hat, rollt", teilte die Fürstenwalder Feuerwehr mit. Alle Einsatzkräfte waren im Einsatz, Notrufe wurden nach Dringlichkeit abgearbeitet, hieß es gegen 18.30 Uhr. Martinshörner tönten durch die Stadt. Heino Reer, Löschzugführer Mitte, brauste mit seinen Leuten in Richtung Hangelsberg. Ein dicker Eichenast versperrt eine Spur der Landesstraße. In weniger als zehn Minuten hatten die Einsatzkräfte ihn zersägt und weggeräumt. Der wievielte es an diesem Abend war. "Ich weiß es nicht", sagte Reer. "Das geht schon seit zwei Stunden so." Und dennoch erinnert er die Helfer: "Denkt auch an die kleinen Äste, damit die Radfahrer durchkommen."

Von 30 bis 40 umgestürzten Bäumen sprach Grünheides Gemeindebrandmeister Norman Elsner bereits um 17.45 Uhr. Da steckte er in seinem Einsatzfahrzeug gerade auf dem Weg von Kagel nach Kienbaum fest, weil eine Pappel quer über die Straße lag. Zwischendurch habe ihn auch noch ein Brandmelderalarm aus Kienbaum erreicht. Wie er sagte, seien alle sechs Ortswehren im Einsatz.

Amt Spreenhagen: Bis 18 Uhr waren in Neu Zittau ein halbes Dutzend Einsätze aufgelaufen. In der Regel handelte es sich um Naturschäden, wie Amtsbrandmeister Klaus-Dieter Decker sagte. Das Ausmaß konnte er noch nicht abschätzen. Der ihm bekannte, schwerste Fall war ein zum Teil unter einem Baum begrabener Pkw zwischen Neu Zittau und Gosen mit einem Verletzten. Zudem war ein Nussbaum in ein Haus gekracht.