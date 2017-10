Festival-Auftakt ohne Preisträgerin

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die 26-jährige Dramatikerin Franziska vom Heede hat es am Donnerstagabend aufgrund des Sturms nicht zur Verleihung des Kleist-Förderpreises geschafft. Auch die Laudatorin Kathrin Röggla stecke in Berlin fest und hielt aus dem Taxi heraus über Handy ihre Rede für die Preisträgerin. Den Preis nahm anschließend die Mutter der Autorin Birgit Schulz-vomHeede entgegen.

Neben dem Preisgeld von 7500 Euro gehört die Uraufführungs-Garantie zu dem Förderpreis. So wurde im Anschluss an die Eröffnung das Gewinnerstück "Tod für eins achtzig Geld" auf der Hinterbühne des Kleist Forums aufgeführt. Die Inszenierung vom Schauspiel Hannover hatte ihre Uraufführung bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen und überraschte schon dort mit dem ungewöhnlichen Aufbau ohne eine Unterteilung in Bühne und Zuschauerraum. Vielmehr bewegt sich das Publikum durch die Kulisse eines Supermarktes, in dem sich absurde Szenen abspielen, die die Vermarktungs- und Selbstdarstellungssucht im Internet überzeichnen.