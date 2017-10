Aufdeckung oft nur per Zufall

Igor Steinle

Berlin (MOZ) Attacken auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mehren sich. Mittlerweile ist klar: Die Gefahr eines Angriffs auf wichtige Infrastrukturen ist real. Zwei neue Sicherheitsstudien zeigen: Die Wirtschaft ist nicht ausreichend geschützt.

Beobachter warteten den ganzen Sommer darauf, dass die Bombe platzt. Nachdem der Bundestag vor zwei Jahren gehackt wurde und persönliche Daten und E-Mails von Computern der Abgeordneten gestohlen wurden, erwarteten viele, dass russische Hacker das Material benutzen würden, um den Wahlkampf in Deutschland zu beeinflussen.

Geschehen ist nichts dergleichen. Spätestens aber dieser Vorfall hätte zeigen müssen: Das Risiko von Cyber-Angriffen auf wichtige Einrichtungen ist real. Tatsächlich aber stuften im vergangenen Jahr nur 27 Prozent von 500 befragten Führungskräften in Wirtschaft und Politik einen Angriff auf kritische Infrastrukturen wie das Stromnetz oder Krankenhäuser als realistisch ein. Mittlerweile ist man alarmiert: Drei Viertel der Befragten halten ein solches Szenario heute für realistisch. Das ergab eine Untersuchung, die das Beratungshaus Deloitte am Donnerstag gemeinsam mit dem Allensbach-Institut vorstellte.

"Die Digitalisierung bringt unzählige und unschätzbare Vorteile, aber sie macht auch verwundbar", sagt Peter Wirnsperger, Partner von Deloitte. Nach Meinung der Befragten muss die Kompetenz staatlicher Stellen weiter ausgebaut werden. Zwei Drittel der Politiker und drei Viertel der Manager bezweifeln, dass der Status Quo ausreicht. Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arno Schönbohm, nahm nach den Hacker-Angriffen auf Unternehmen mit Schadsoftware im Mai aber auch die Firmen in die Pflicht. Damals hatte der erpresserische "WannaCry"-Virus hunderttausende Computer von Privatpersonen und Firmen in mehr als 150 Ländern infiziert. Die Unternehmen sollten Cyber-Sicherheit laut Schönbohm auch ohne akuten Anlass als Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung begreifen. Denn das Risiko, bereits ins Visier der Angreifer geraten zu sein, ohne es zu bemerken, ist groß: So hatten Analysen des BSI ergeben, dass bereits im Vorfeld der Angriffe in mehreren Wellen verschiedene Varianten der Schadsoftware verbreitet wurden.

Tatsächlich geraten deutsche Unternehmen eigener Einschätzung nach zunehmend ins Visier von Cyber-Kriminellen und Datendieben. Bei einer Umfrage unter 450 Firmen gaben 44 Prozent an, in den vergangenen drei Jahren konkrete Hinweise auf entsprechende Attacken entdeckt zu haben. Dies berichtete das Beratungsunternehmen Ernest & Young (EY) ebenfalls am Donnerstag in Frankfurt/Main. Es gebe gut drei Mal so viele Betroffene wie noch vor zwei Jahren.

Besonders unter Druck sind den Angaben zufolge Großunternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatz. Von ihnen hätten 57 Prozent konkrete Angriffe festgestellt. Nach Einschätzung von Ernest & Young dürfte die Dunkelziffer allerdings höher sein. Denn in jeder sechsten betroffenen Firma seien die kriminellen Handlungen nur durch Zufall aufgeflogen.

Genauso wie der Hackerangriff auf den Bundestag: Dieser wurde nur entdeckt, weil das E-Mail-Programm der Mitarbeiterin einer Linken-Abgeordneten nicht mehr richtig funktionierte und sie daraufhin bei der IT-Abteilung des Bundestags anrief. Sie hatte ein Sonderzeichen mehr eingeben können.