Bunte Blüten gegen Herbst-Blues

Annemarie Diehr, Bettina Winkle

Fürstenwalde (MOZ) Bunte Astern, filigrane Gräser und blühende Heide vertreiben auch bei Sturm und Regen den Herbst-Blues. Im Oktober ist optimale Pflanzzeit für viele Stauden und Gehölze. Wer noch etwas sucht, könnte Sonnabend beim Pflanzentausch in Pillgram fündig werden.

Pink und Lila leuchten die blühenden Stauden am Eingang der Neuendorfer Kita "Kleine Naturfreunde". Farbenfrohe Astern wie diese gehören zum Herbst dazu. "Die Blumen machen einfach gute Laune, wenn das Wetter trist und feucht ist", sagt Erzieher Sven Kinowski, der mit den Jungen und Mädchen der Vorschulgruppe die bunte Blütenpracht genießt.

1000 Asternpflanzen hat wie jedes Jahr auch Bettina Wagner-Ittermann ins Freiland gesetzt. "Leider haben sie nicht geblüht, da ein Pilz, die sogenannte Asternfäule, aufgetreten ist", erläutert die Gärtnerin aus Neuendorf im Sande. Auch ihre Chrysanthemen im Folienzelt sind ein Totalausfall.

Leuchtende Hingucker in Kübeln, Balkonkästen und Rabatten sind blühende Heidekräuter, die es in zahlreichen Sorten gibt. Neben dem typischen Lila gibt es auch Blüten in hellem Grün, Weiß, Purpur und Altrosa. Ramona Fonfara und Margret Stiller von der Fürstenwalder Gärtnerei Bauer empfehlen, vor dem Pflanzen die Ballen zu lockern und gut zu wässern. In saure Erde gepflanzt, können die genügsamen Gewächse die kalte Jahreszeit oft bis zum Frühjahr überstehen.

Die Nachfrage nach Herbstblühern flaut im Toom-Baumarkt in Fürstenwalde-Süd schon ab. Knospenheide in hellem Weiß und leuchtendem Rot bevölkert am Donnerstag den menschenleeren Außenbereich des Gartencenters. Besonders schön, sagt Mitarbeiterin Vivian Kranz, kämen die Pflanzen mit Silberblatt und Gräsern zur Geltung. "Sehr beliebt sind bepflanzte Herbstschalen." Auch Alpenveilchen und Zierkohl, sagt sie, bringen Farbe in Balkonkasten und Beet. "Beeren-Töne gehen immer."

Wer sich mit neuen Stauden und Gehölzen eindecken oder von seinen eigenen etwas abgeben möchte, ist am Sonnabend, ab 14 Uhr, bei der Pillgramer Pflanzentauschbörse am Vorlaubenhaus gern gesehen.

Mit typischen Herbstblühern versorgen kann man sich auch im Floraland Arnold in Schöneiche. Dort steht am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr aber eine andere Pflanze im Mittelpunkt: der Kürbis. "Wir haben Speise- und Zierkürbisse von supergroß bis ganz klein", erzählt Gärtnermeisterin Daniela Batzke.

Kinder können gratis Kürbis-Laternen schnitzen. Und auch für kulinarische Genüsse ist gesorgt. Eine Schöneicher Kita backt wie schon in den vergangenen Jahren leckeres Kürbisbrot. Und die Gärtnerinnen fangen heute Morgen an, Suppe aus Hokkaido-Kürbissen zu kochen, die dann an beiden Tagen serviert wird. Der Eintritt zum Kürbisfest ist frei.