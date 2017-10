Beide JSV-Teams zeigen großen Kampfgeist

Rainer Thümmel und Bernd Woite

Templin/Marxdorf (MOZ) Beide Tischtennis-Mannschaften des JSV Schwedt hatten im Landesliga-Spielbetrieb Auswärtsaufgaben zu erledigen. Die Schüler gewannen bei TTV Templin 10:6, die Herren unterlagen zum Saisonauftakt bei der SG Marxdorf mit 2:8.

Landesliga Schüler

Zwei ausgeglichene Mannschaften mit ähnlicher Spielstärke standen sich gegenüber. Beim JSV fehlte Tarek Kienbaum, wodurch Till Urban sein Debüt feierte. Marcel Thiel und Mahmoud El Khatib zeigten im Doppel zum wiederholten Male eine sehr gute Leistung. Den ersten Satz gewannen sie, dann mussten sie sich aber zweimal in der Verlängerung geschlagen geben. Das gab ihren Gegnern zusätzlichen Auftrieb, den diese dann schließlich zum Matchgewinn nutzten. Luca Dietrich und Till Urban harmonierten gut in der ungewohnten Konstellation. Nach knappem Verlust des ersten Satzes setzten sie sich im zweiten sogar klar durch. In den folgenden Sätzen verloren sie erneut. So gerieten der JSV mit 0:2 in Rückstand.

Im Einzel zeigte Luca Dietrich gegen den besten Templiner eine hervorragende Leistung und musste sich erst im fünften Satz geschlagen geben. Aber Marcel Thiel und Mahmoud El Khatib zeigten sich gut in Form, bezwangen ihre Gegner jeweils in drei Sätzen. Till Urban machte im fünften Satz den Sieg perfekt.

Beflügelt durch den 3:3-Stand ging der JSV in die nächste Runde und gewann alle seine Spiele. Dabei konnte Luca diesmal gegen den zweitstärksten Templiner Spieler im fünften Satz das Spiel für sich entscheiden. Bei der dadurch erreichten 7:3-Führung konnte man nun sogar auf den Sieg hoffen. Während Mahmoud und Till unterlagen, gewann Marcel sicher. Der von Luca erwartete Sieg fiel allerdings nicht leicht. Kraft und Konzentration ließen nach den vorangegangenen hart umkämpften Spielen doch nach. In einer Zitterpartie setzte sich Luca dann doch im fünften Satz durch.

Marcel setzte konsequent den Schlusspunkt und stellte damit den 10:6-Erfolg des JSV Schwedt sicher. Großes Trainer-Lob gab es für Till, der in seinem ersten Landesliga-Spiel zweimal erfolgreich war.

Neben dem offiziellen Punktspiel wurde auch wieder ein freundschaftlicher Vergleich der "Nachrücker" ausgetragen. Auch hier gab es viele ausgeglichene Spiele. Danny Gottschalk, Michel Qualmann und Maximilian Marschall krönten ihre guten Leistungen mit einem 6:4-Erfolg.

Landesliga Männer

Der Dorfverein aus der Nähe von Fürstenwalde, der die letzten Jahre in der Verbandsliga angetreten war, zählt auf Grund seiner Spielstärke als einer der Topfavoriten auf den Meistertitel. Die von den Rahmenbedingungen - man spielt in einem umgebauten Nebengelass im Dorfzentrum - ungewohnten Spielverhältnisse und die zumeist zahlreichen Zuschauer lassen eine ganz eigene Spielatmosphäre entstehen.

Die Schwedter stellten ihre Eingangsdoppel um. Wie bereits in der Schlussphase der vergangenen Saison traten Bela Balint/Lucas Bösang als Spitzendoppel an. Gegen Jan Krüger/Frank Dietrich fehlte insbesondere in den Schlussphasen der Sätze die nötige Konstanz, sodass sich die routinierten Gastgeber klar durchsetzten. Bernd Woite/Volker Klemm verspielten in allen Sätzen hohe Führungen: drei knappe Satzniederlagen statt eines durchaus möglichen Sieges standen am Ende.

In den Einzeln agierte das obere JSV-Paarkreuz überzeugend. Zwar konnten Balint und Bernd Woite nicht gegen Krüger gewinnen, dafür gelang den beiden Oderstädtern gegen Musehold jeweils ein knapper, aber verdienter 3:2-Einzelsieg. Klemm verlor gegen Schütze (1:3) und Dittrich (1:3). Bösang unterlag gegen Dittrich im fünften Satz und auch gegen Schütze.