Warten auf den ersten Punkt

Eberswalde (MOZ) In der Tischtennis-Oberliga Nord/Ost müssen die Frauen vom TTC Finow II (0:6 Pkt.) am Sonnabend auswärts beim Tabellenzweiten und Aufsteiger TSV Schwarzenbek (5:1 Pkt.) antreten. Die Barnimerinnen werden es als Schlusslicht schwer haben, mit einem Punkt einen Teilerfolg verbuchen zu können. Bisher hat Schwarzenbek II ihre vier besten Spielerinnen noch nicht eingesetzt.

Finows erste Männermannschaft muss am Sonnabend um 18 Uhr bei Eintracht Südring spielen. Beide Teams haben noch keinen Pluspunkt verbuchen können, verloren ihre ersten Spiele jeweils mit 7:9. Im Vorjahr gab es in Finow ein 8:8 und auswärts ein 6:9.

In der Verbandsliga empfangen die Männer von TTC Finow II als Aufsteiger und überraschender Tabellenführer den aktuellen Tabellenletzten TT-Team Cottbus II. Spielbeginn ist in der Sporthalle Bahnhofstraße am Sonnabend um 14 Uhr.