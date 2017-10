Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) Zum vierten Mal findet am Sonnabend der Wandlitzer Freiwilligentag statt. Er wird von der Ehrenamtsagentur Wandlitz organisiert und ist ein Mitmachangebot an alle Bürger, die etwas bewegen und mitgestalten wollen. 20 Mitmach-Projekten stehen zur Auswahl.

Die einzelnen Aktionen können auf der Internetseite der Ehrenamtsagentur www.ehrenamt-wandlitz.de nachgelesen werden.

Die Ortsteile beteiligen sich mit ganz unterschiedlichen Vorhaben. So erhält beispielsweise die Wandlitzer Uferpromenade eine Frischekur, in Klosterfelde werden Nistkästen und Insektenhotels gebaut, Grünarbeiten stehen in Basdorf auf dem Plan und im Barnim Panorama können auf einer Wanderung Bäume kennen gelernt werden. Im Heidekrautbahn-Musuem in Basdorf werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Helfer der Eisenbahnfreunde vorgestellt.