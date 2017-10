Ziajka heuert in Frankfurt an

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 1. FC Frankfurt vermeldet einen weiteren Zugang: Sebastian Jerzy Ziajka (34). Der routinierte Pole soll die Defensive des Oberligisten verstärken. "Basti" stammt aus der Grenzstadt Kostrzyn, absolvierte 133 Spiele in der Ekstraklasa und 80 in der 1. Liga. Mit Zawisza Bydgosz war er 2014 Pokalsieger. 2015 verhalf er LKS Termalica Nieciecza zum Aufstieg in Polens höchste Spielklasse. Das Team belegte in der vergangenen Saison den 8. Platz. "Wir hoffen, dass er am 14. Oktober im Heimspiel gegen Aufsteiger Staaken spielberechtigt ist", so Trainer Peter Flaig.