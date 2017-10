Marode Brücke verunsichert Lindower

Hubertus Rößler

Groß Lindow (MOZ) Die Brücke über den Brieskower Kanal auf der Groß Lindower Ortsdurchfahrt befindet sich in einem maroden Zustand. Zumindest erklären dies besorgte Anwohner, die das Bauwerk auf der L373 an den Preußenstuben genauer unter die Lupe genommen haben. "Das Klinker-Gewölbe weist zahlreiche Haarrisse auf und ist in viele Einzelteile zerrissen", sagt Burkhard Pyplatz. Der Groß Lindower war viele Jahre im Baugewerbe tätig und ist daher mit der Materie vertraut. "Für jede Brücke gibt es ein Brückenbuch, in dem die Gewichtsbeschränkung und die Prüfprotokolle stehen. Allerdings kann man als Privatperson dieses nicht einsehen."

Gemeinsam mit zahlreichen anderen Anwohnern der vielbefahrenen L373 fordert Pyplatz ein Fahrverbot für Schwerlastverkehr. "Ich habe starke Zweifel daran, ob die Brücke auf Dauer Lasten von bis zu 60 Tonnen, die manche Lkw mit Hänger und Ladung wiegen, aushält. Wir sind keine Aufsässigen, aber hier ist wirklich Gefahr im Verzug. Man sollte handeln, ehe etwas passiert." Ein Anwohner habe ein altes Foto aus Kriegszeiten gefunden, auf dem ein Verkehrsschild mit der Tonnage 5,5 Tonnen zu sehen ist. "Warum gibt es heute keine Gewichtsbegrenzung? Nach dem Krieg ist nie wieder etwas an der Brücke gemacht worden. Der Schwerlastverkehr ist daher unzumutbar und sollte eingeschränkt werden", fordert der Groß Lindower. Der Lkw-Verkehr sei keine Ausnahme mehr, sondern die Regel.

Aufgrund der Bauarbeiten auf der B112 wird die Ortsdurchfahrt von vielen Autofahrern als Ausweichstrecke genutzt. Zudem werden viele Pkw und Lkw über Groß Lindow geleitet, wenn es auf der A12 zwischen Müllrose und Frankfurt Stau gibt. "Im Navigationsgerät ist das der schnellste Weg, daher haben wir hier regelmäßig Durchgangsverkehr", berichtet Harro Maier. Der Groß Lindower Tischlermeister engagiert sich seit längerem für eine Geschwindigkeits- und Tonnagebegrenzung auf der Landesstraße, die sich ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand befindet. "Wir fordern außerdem vom Landesbetrieb Straßenwesen, dass wir Einsicht in die Brückenprotokolle bekommen."

Vor wenigen Wochen hatten mehrere Dutzend Groß Lindower auf Initiative der örtlichen Handwerker und Gewerbetreibenden eine Protestaktion veranstaltet, die den Durchgangsverkehr für mehrere Stunden praktisch lahm gelegt hatte. "Passiert ist daraufhin leider nichts, allerdings ist seitdem die Fahrbahn über der Brücke auf eine Spur eingeengt. Demzufolge muss also etwas dran sein an der Gewichtsbegrenzung", sagt Maier, der auch das Amt Brieskow-Finkenheerd in der Plicht sieht, etwas zu unternehmen.

Dort verweist man darauf, dass es sich um eine Landesstraße handelt, für die der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig ist. "Wir sehen Handlungsbedarf, uns sind aber leider die Hände gebunden. Wir versuchen auf die Verantwortlichen beim Land einzuwirken, dies hat aber noch nicht zum Erfolg geführt", sagt Amtsdirektor Danny Busse.

Beim Landesbetrieb Straßenwesen war am Donnerstag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.