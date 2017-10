Juniorstudium für Schüler an der Viadrina

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schüler der Oberstufe, die vor dem Abitur bereits an Vorlesungen teilnehmen und dabei Punkte für ein späteres Studium sammeln wollen, können sich für das kostenfreie Juniorstudium an der Europa-Universität Viadrina einschreiben. Zur Auswahl stehen Makroökonomie (10. Oktober bis 22. November) und Externes Rechnungswesen (19. Oktober bis 25. Januar). Am Ende schreiben die Teilnehmer mit den Studenten eine Abschlussklausur. Wer besteht, kann sich die Studienleistung später anrechnen lassen.

Weitere Informationen zu Terminen und Anmeldung unter www.wiwi.europa-uni.de/Juniorstudium