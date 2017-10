Vom Sommeridyll blieben nur Ruinen

Bettina Winkler

Grünheide (mw) Im gestreiften Badeanzug steht ein älterer Mann am Ufer der Lindwall-Insel und beobachtete das Treiben im flachen Wasser. Boote liegen auf der Wiese, dazwischen stehen Zelte. Die Fotografie aus dem Jahr 1924 zeigt die sommerliche Idylle auf der rund einen Hektar großen Insel im Grünheider Werlsee. Zu DDR Zeiten trug der Campingplatz die Bezeichnung E36 und hatte eine Kapazität von 300 Personen, ist im Wanderheft der damaligen Gemeinde Grünheide zu lesen.

Doch mit der Idylle ist es lange vorbei. "1991 wurde der Zeltplatz geschlossen, weil die Fäkalien-Entsorgung nicht funktionierte", sagt Lothar Runge, der Vorsitzende des Heimatvereins. Heute rotten die Ruinen eines Toilettengebäudes und eines zweiten Hauses vor sich hin. Ein Klettergerüst gibt es auch noch.

"Es ist eigentlich ein Naturschutzgebiet. So sollte es dort nicht aussehen", sagt Ortsvorsteher Uwe Werner. "Wir haben die Sicherungspflicht. Was passiert, wenn sich dort jemand aufhängt?", gibt er zu bedenken. Und da Werner zugleich Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung und Sicherheit der Gemeinde ist, regte er einen Vor-Ort-Termin an. Vor einigen Tagen fand dieser statt. "Wir müssen die Untere Naturschutzbehörde mit ins Boot holen und dann Verkehrssicherung betreiben", kündigte Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister an. Vorstellbar sei etwa, die Ruinen abzutragen - als Ausgleichsmaßnahme für größere Bauvorhaben andernorts in der Gemeinde. "Das Problem ist aber, dass die Insel der Gemeinde nur zur Hälfte gehört", gab Bauermeister zu bedenken.

Wie der viele Müll zeigt, wird die Insel, die im Volksmund auch Liebesinsel genannt wird, noch immer genutzt. Erst Ende August hatte die Jugendfeuerwehr dort rund fünf Kubikmeter Müll gesammelt - nun liegt schon wieder einiges darauf.