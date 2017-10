Bauausschuss berät Beschluss zum Freibad

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Erst in der Sitzung im September hatten die Stadtverordneten über die Errichtung eines Wasserspielplatzes für das Freibad diskutiert. In diesem Zusammenhang hatten sie die Verwaltung aufgefordert, eine entsprechende Beschlussvorlage für die kommende Stadtverordnetenversammlung zu erarbeiten. Diese liegt jetzt vor und steht am Montag unter anderem auf der Tagesordnung der um 18 Uhr im Ratssaal beginnenden Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses.

Darüber hinaus werden die Bauausschussmitglieder über die Aufstellung des Bebauungsplanes zur Einfamilienhausbebauung im Rotdornweg 1 (ehemaliger Sportplatz) beraten. Zudem soll es eine Empfehlung zur Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung der sowjetischen Kriegsgräberstätte geben.

Im nichtöffentlichen Teil der Beratung stehen Grundstücksverkäufe in der Gemarkung Bad Freienwalde und Hohenwutzen zur Debatte.