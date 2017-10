Eine Rampe für die Robbe

Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Es klingt gewaltig: 23 Millionen Euro stellt die Landesregierung für Schulen bereit, die das Konzept "Gemeinsames Lernen" umsetzen. In der Kneipp-Grundschule unterstützt nunmehr eine Sonderpädagogin den Unterricht unterschiedlich Begabter.

Im Landkreis Märkisch-Oderland gehören laut Internet-Liste die Grundschule "Josef Vervoort" in Dolgelin und die Kneipp-Grundschule "Bertolt Brecht" in Buckow zu den 129 Bildungseinrichtungen in ganz Brandenburg, an denen Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam lernen.

"Naja", will Esther Gergs im Gespräch überzogene Vorstellungen etwas dämpfen. "Eigentlich arbeiten wir schon viel länger nach diesem Prinzip", sagt die Buckower Grundschulleiterin, jetzt geschehe das nur ganz offiziell. "Allerdings haben wir nun Anspruch auf eine Sonderpädagogin. Bisher lief alles nur über den Kontakt mit der entsprechenden Beratungsstelle."

Denn für die von der Landesregierung zur Verfügung gestellten 23 Millionen Euro können Sonderpädagogen eingestellt werden, um beste Voraussetzungen für gemeinsames Lernen zu schaffen. Insgesamt werden in Brandenburg allein in den ersten beiden Jahren 432 zusätzliche Lehrkräfte das Konzept "Gemeinsames Lernen in der Schule" unterstützen, ist einer Information der SPD-Landtagsabgeordneten Simona Koß zu entnehmen, die selbst Sonderpädagogin ist.

Kleinreden will Esther Gergs die neuen Gegebenheiten allerdings keineswegs. Hat man sich dafür doch erfolgreich beworben und jetzt ist Gabriele Korb an der Schule. Die ausgebildete Sonderpädagogin, die von der Kleeblatt-Schule Seelow kam und an verschiedenen Grundschulen unterwegs war, verfügt über reiche Erfahrungen. Sie gehörte auch dem diagnostischen Team des Schulamtes an. Man kannte sich daher schon.

Mit der Sonderpädagogin wurde der Stundenplan abgeglichen, hatte man sich im Vorfeld zu den Schülern mit festgestelltem Förderbedarf verständigt. Spezielle Lernpläne, temporäre Lerngruppen oder Einzelunterricht sind Formen, die helfen sollen, dass auch ganz unterschiedlich begabte Schüler miteinander ihre Ziele erreichen können. "Zugleich wird das von uns erarbeitete Konzept von Frau Korb an die Gegebenheiten angepasst und weiterentwickelt", sagt Esther Gergs. Auch zwei Tages-Fortbildungen zu dieser Thematik gehören für das Buckower Team dazu. Als erstes aber stellte sich die Neue in den Elternversammlungen und Klassen vor.

Wie lässt sich Verständnis schaffen für das Miteinander unterschiedlich begabter Schüler? Gabriele Korb hat dafür ein einfaches Beispiel: das Bild von einem Baum, den die unterschiedlichsten Tiere entsprechend ihren Fähigkeiten erklimmen sollen - Seehund, Affe, Elefant, Fisch ... Das geht nur miteinander, begreifen die Kinder sehr schnell. Sie lassen den Pelikan den Fisch im Schnabel tragen, für die Robbe eine Rampe bauen oder Kletterstäbe für den Hund anbringen.

Bei 16 000 Brandenburger Schülern ist verschiedener sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt worden. Auch Buckow gibt einigen die Chance, später leichter einen anerkannten Schulabschluss zu erreichen.