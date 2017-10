Linke ringen um Konsequenzen aus Wahl

André Bochow

Berlin (MOZ) Die Linkspartei könnte zufrieden sein. Zweitbestes Bundestagswahlergebnis, Mitgliederzuwachs, vielleicht der Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag - all das erfreut die Genossen. Aber es gibt auch eine Debatte über die Flüchtlingsfrage und über den Umgang mit der AfD.

"Niedersachsen gilt ja als das zweitgrößte Bundesland", sagt Gregor Gysi in die Kamera. "Das ist ein Irrtum. Natürlich ist Niedersachsen größer als Bayern." Gysi verzieht keine Miene. "Der Fehler ist dadurch entstanden, dass man Niedersachsen bei Flut berechnet hat, statt bei Ebbe. Dieser Fehler wäre mit der Linken nie passiert." Dann folgt in dem Spot die Aufforderung, Gysis Partei zu wählen. Wegen der sozialen Gerechtigkeit und so.

Die Linken setzen in dem westdeutschen Flächenland auf Altbewährtes. Auf Witze von Gysi und auf das Bundestagswahl-Spitzenduo. Auf Plakaten werden die niedersächsischen Spitzenkandidaten Anja Stoeck und Hans-Henning Adler von Dietmar Bartsch und von Sahra Wagenknecht eingerahmt. Offensichtlich glaubt die Linkspartei im Land der Sturmfesten und Erdverwachsenen nicht sonderlich an die Popularität ihres lokalen Führungspersonals. Bei dieser vorgezogenen Landtagswahl soll auf keinen Fall die Rückkehr in das Parlament von Hannover vermasselt werden. Umfragen sehen die Linken bei etwa fünf Prozent. 2013 flog man mit etwas über drei Prozent aus dem Landtag raus. Nun könnte man zur Regierungsbildung beitragen. Das wäre ein beachtliches Comeback.

Debatten, die Uneinigkeit signalisieren, passen da natürlich nicht ins linke Wahlkampfbild. Aber diese Debatten gibt es. Losgetreten wieder einmal von dem Altvorderen aus dem Saarland, von Oskar Lafontaine. Und nicht zum ersten Mal geht es um den Umgang mit der Flüchtlingsfrage. Unter der Überschrift "Die Linke und die soziale Gerechtigkeit" verbreitet der Ex-Vorsitzende von gleich zwei Parteien seine Ansichten im Internet. Er spricht von "latenten innerparteilichen Konflikten", die nun sichtbar würden und watscht erst einmal die Gegenspieler seiner Ehefrau Sahra Wagenknecht ab. Offensichtlich hält er jedenfalls Katja Kipping und Bernd Riexinger dafür. "Die beiden Parteivorsitzenden finden selbst wenig Zustimmung bei den Wählern (Riexinger erreichte als Spitzenkandidat 2,9 Prozent bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, und in Kippings Landesverband Sachsen, dessen Landesliste sie anführte, gab es mit 16,1 Prozent das schwächste Ergebnis im Osten), wollten sich aber mit der Entscheidung für die Spitzenkandidatur für Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch während des ganzen Bundestags-Wahlkampfes nicht abfinden." Einen Beleg dafür bleibt Lafontaine schuldig, aber es soll wohl ohnehin nur ein kleiner Seitenhieb sein. Denn Hauptthema sind die Flüchtlinge.

Ausgehend davon, dass die Linkspartei in nur geringem Maße von Arbeitslosen und Arbeitern gewählt wurde, sagt Lafontaine: "Der Schlüssel für diese mangelnde Unterstützung durch diejenigen, die sich am unteren Ende der Einkommensskala befinden, ist die verfehlte Flüchtlingspolitik." Auch die Linke sei dafür verantwortlich, dass "die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit außer Kraft" gesetzt würden. Erstens, weil die sozial Schwachen in Verteilungskämpfe mit Flüchtlingen um Jobs, Löhne und Wohnraum gedrängt würden. Zweitens solle man lieber anderswo aktiv werden. "Man hilft unstreitig viel mehr Menschen, wenn man die Milliarden, die ein Staat ausgibt, um das Schicksal der Ärmsten dieser Welt zu verbessern, dazu verwendet, das Leben in den Lagern zu erleichtern und Hunger und Krankheit in den Armutsgebieten zu bekämpfen." Die Welt würde laut Oskar Lafontaine noch freundlicher, wenn man die Rüstungsmilliarden in die von ihm erwähnten Projekte steckte.

Viele sehen durch die Äußerungen ihres Gründers die Linkspartei in ihrem Selbstverständnis getroffen. Militärexperte Jan van Aken, der nicht wieder für den Bundestag kandidiert hat, schickt übers Netz folgende Kurznachricht: "Ein billiges (und gefährliches) Ablenkungsmanöver, nachdem nun klar ist, dass Wagenknecht-Kult allein keine Wahlen gewinnt." Neben Gregor Gysi meldet sich auch Parteichef Bernd Riexinger in der Zeitung "Neues Deutschland" zu Wort. Riexinger freut sich zunächst "über 6000 Menschen, die neu in die Partei eingetreten sind, davon alleine 1200 seit dem Wahltag". Unter der Überschrift "Gegen die Haltung, Deutsche zuerst" setzt er sich mit Lafontaine auseinander. Ohne ihn zu nennen. Riexinger setzt zunächst beim Arbeiter an. Genauer, bei der Definition desselben. Er empfiehlt, sich die Wahlforschung genau anzusehen. "Häufig wird nach der Selbsteinschätzung gefragt. Ein Bauarbeiter gibt dann meist Arbeiter an, eine Pflegekraft oder eine Verkäuferin sehen sich selbst eher als Angestellte. Die ArbeiterInnenklasse hat sich enorm gewandelt und ausdifferenziert."

Schließlich kommt Riexinger zum wohl entscheidenden Punkt. "Über 400 000 WählerInnen, besonders in Ostdeutschland, die 2013 noch die Linke gewählt haben, sind dieses Mal mit ihrer Stimme zur AfD gewandert." Es sei aber "falsch und gefährlich", die parteieigene Flüchtlingspolitik dafür verantwortlich zu machen. Dann schon eher die CDU, die, vor allem in Sachsen, der AfD thematisch hinterhergelaufen sei.

Wie man selbst mit der AfD umgehen soll, ist allerdings auch nicht ganz klar. Im Bundestag etwa will die Fraktionsgeschäftsführerin Petra Sitte allen Parteien einen Bundestagsvizepräsidenten-Posten zubilligen. Die hessische Abgeordnete Christine Buchholz will die anderen Parteien dazu auffordern, "gemeinsam mit uns einen Vizepräsidenten der AfD zu verhindern". Und zwar ganz egal, ob der Glaser oder anders heiße.