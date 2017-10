Tatort-Kommissare zu Gast

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Max Ballauf (Klaus Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) gehören zu den erfolgreichsten Duos der TV-Krimireihe Tatort überhaupt. Und zu den langlebigsten - erst gestern feierte das Ermittlerteam aus Köln sein 20-jähriges "Dienstjubiläum". Was weniger bekannt ist: das Engagement der beiden Schauspieler für den Verein Tatort e.V.. Am 14. Oktober sind Klaus Behrendt und Dietmar Bär in der Frankfurter St. Gertraud-Kirche zu Gast, um beim Fairen Frühstück darüber zu berichten.

Der Tatort-Verein setzt sich weltweit für Kinderrechte ein, und unterstützt oder initiiert Projekte, die Armut bekämpfen. Tätig ist der Verein vor allem auf den Philippinen aber auch in Swasiland im südlichen Afrika. In Deutschland machen sich die Mitglieder u.a. für gleiche Bildungschancen aller Kinder stark.

Für das Frühstück wird um eine verbindliche Anmeldung bis zum 11. Oktober im Weltladen gebeten. Es kostet 8 Euro für Erwachsene (4 Euro ermäßigt). Der Preis für das Familienfrühstück beträgt 20 Euro.