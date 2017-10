Einkehr ohne Eintrittsticket

LR STR

Rüdersdorf (MOZ) Für die Umbauten in der Heinitzstraße 11 laufen derzeit die Ausschreibungen und der Ausbau beginnt zeitnah. Da im neuen Empfangsgebäude auch eine Gaststätte mit Terrasse entstehen wird, soll ein Pächter frühzeitig in die Planung einbezogen werden. Daher ist der Museumspark nun auf der Suche nach Interessenten.

Der Rüdersdorfer Museumspark ist ein touristischer Anziehungspunkt der Region mit einer großen Anzahl an wiederkehrenden Veranstaltungen übers Jahr hinweg. Nicht im Zusammenhang mit den Problemen der Kultur GmbH, die in die Liquidation geführt wird, stehen lange geplante Investitionen unter anderem mit Fördergeld für die Neuausrichtung und die Infrastruktur bereit, um Besucher anzulocken. So heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Museumspark, dass vor allen für Familien sowie Bus- und Schiffstouren von Seniorengruppen eine Bewirtung im Park ein essenzieller Baustein sein wird.

Vor diesem Hintergrund sucht der Museumspark nun "einen starken Partner, der sein Handwerk versteht und mit einem hohen Qualitätsanspruch zu überzeugen weiß". Das Angebot sei breit gefächert, durch den Bau von Spielplätzen und Parkbahn würden verstärkt Familien angesprochen.

Mit dem Umbau der Heinitzstraße 11 zum Empfangsgebäude, Galerie, Verwaltungssitz und mit Biergarten am Schiffsanleger solle die Gastronomie zukünftig für jeden erreichbar sein, auch ohne Eintrittskosten für den Museumspark, stellt Sprecher Stephen Ruebsam den Plan vor. Im Rahmen der aktuellen Umbaumaßnahmen hätte der neue Pächter die Möglichkeit, frühzeitig Einfluss auf die Planung zu nehmen. Geworben wird mit dem Ambiente am Wasser, denn auch der Wassertourismus werde gefördert und biete viele Möglichkeiten. Beliebt seien schon die stimmungsvollen Hochzeiten am Wasser. "Gesucht werden daher Leute mit Fantasie, Umsetzungsstärke und Leistungswillen", heißt es.

Kontakt: Tel.: 033638 799720 E-Mail: sekretariat@museumspark-kulturhaus.de