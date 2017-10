Wenige Managerinnen in Deutschland

Michael Gabel

Paris (MOZ) Deutschland weit hinter Costa Rica und Kolumbien - eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt auf, dass Frauen in der Führungsebene von Unternehmen weiterhin stark unterrepräsentiert sind. So beträgt der Anteil an Frauen im Management hierzulande gerade einmal 29,3 Prozent. In Costa Rica und Kolumbien sind es dagegen deutlich über 40 Prozent. Ebenso schlecht steht Deutschland bei der universitären Ausbildung von Frauen in naturwissenschaftlichen Fächern da. Bei den Bachelor-Abschlüssen kommen sie auf 38,8 Prozent, weit hinter beispielsweise Indien (48,2 Prozent) und Portugal (56,9 Prozent).

"Es gibt keinen Grund, warum Frauen in ihrem Werdegang hinter den Männern zurückstehen sollten", sagte die OECD-Sprecherin Gabriela Ramos bei der Vorstellung der Studie in Paris. Damit zielte sie auf Deutschland, kritisierte aber auch, dass die OECD-Länder insgesamt seit 2012 nur geringe Fortschritte erzielt hätten.

Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Ulle Schauws, forderte als Konsequenz "einen Wandel in der Unternehmenskultur". Untersuchungen hätten gezeigt, dass gemischte Teams besser arbeiteten. "Daher sind mehr Frauen in Führungspositionen nicht nur eine Frage der Gleichberechtigung, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll", sagte sie dieser Zeitung. Es sei darüber hinaus wichtig, dass es die Frauenquote nicht nur wie im Moment in Aufsichtsräten, sondern auch bei Vorstandsposten gibt. "Denn Firmen, die ihre Spitzenpositionen mit Frauen besetzen müssen, sorgen eher dafür, dass auch in der zweiten und dritten Führungsebene Frauen unterstützt werden."