Bundesfinale: Mühlenbecker Fußballer überzeugen

OGA

Mühlenbeck (OGA) Drei Siege und ein Remis in sechs Spielen: Mit dieser Bilanz belegten die Fußballer der Grundschule Mühlenbeck beim DFB-Schulcup den 13. Platz. Im thüringischen Bad Blankenburg trafen die 16 Landessieger des Wettbewerbes "Jugend trainiert für Olympia" aufeinander. "Der Schulcup stellte für unsere Schule aus sportlicher Sicht das absolute Highlight in diesem Jahr dar", bemerkte Sportlehrer Peter Miegel. Auch neben dem Platz hätten seine Schützlinge das Mühlenbecker Land würdig vertreten, "als lautstark anfeuernder Fanblock der Mädchenmannschaft der Grundschule". Gespielt wurde auf dem Kleinfeld in vier Gruppen zu je vier Mannschaften. Jedem Spiel voran ging ein Technikwettbewerb aus Dribbling, Passen und Torschüssen. Mühlenbeck wurde Vorrundendritter. "Viel mehr hätten unsere Jungs kaum herausholen können. Ein Großteil der beteiligten Schulen, und auch unsere Gruppengegner aus Rheinland-Pfalz und Bremen, sind Eliteschulen des Fußballs", so Miegel. In den Platzierungsspielen zeigte sein Team großartige Leistungen, spielte remis gegen Dresden und gewann gegen Schleswig-Holstein und das Saarland.