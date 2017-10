Vier Sätze als Test für den Bundesliga-Start

Kai Beißer

Storkow (lm/kb) Am nächsten Sonnabend starten die Netzhoppers SolWo Königspark KW - so der etwas sperrige Name der Volleyball-Männer aus dem Nachbarkreis Dahme-Spreewald - auswärts in ihre elfte Bundesliga-Saison. Ihr vorerst letztes Testspiel absolvierte die Mannschaft von Trainer Mirko Culic in der Storkower Softline-Arena gegen den dreimaligen dänischen Meister VK Middelfart. Die Skandinavier kommen schon seit einigen Jahren ins Dahmeland, um sich gemeinsam mit den Netzhoppers vorzubereiten.

Unter der Leitung von Hans-Jürgen Beisert, einem Volleyball-Urgestein des Kreises, als Schiedsrichter wurde, wie vorher vereinbart, über vier Sätze gespielt. Die im Schnitt sieben Zentimeter größeren Gastgeber gewannen die beiden ersten Durchgänge mit 25:22 und 25:23, der vierte war beim 25:13 überaus deutlich, ehe die Gästemannschaft des italienischen Trainers Federico Fagiani im vierten Satz nach einem 18:23-Rückstand noch mal ordentlich dagegenhielt und sich auf 22 Punkte herankämpfte. Culic bedankte sich beim Verein und bei der Stadt ausdrücklich für die Unterstützung beim Zustandekommen des Spiels.

Zuvor hatten die 12- bis 14-jährigen Mädchen des VC Storkow ihre allerersten Punktpiele absolviert. Zwar unterlagen sie gegen Grün-Weiß Erkner (1:3) und den VC Strausberg (0:3), dennoch war Trainer Andreas Vierling mit seinen Schützlinge sehr zufrieden.

Die Netzhoppers bestreiten ihr erstes Saisonheimspiel in der Landkost-Arena am Sonnabend, 21. Oktober, um 19 Uhr gegen Rekordmeister und -pokalsieger VfB Friedrichshafen.