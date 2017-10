182 Schüler erobern Pausenhof

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist vollbracht: Nach gut einem Jahr konnten die 182 Schüler der Käthe-Kollwitz-Grundschule am Donnerstag von ihrem neu gestalteten Multifunktionsplatz Besitz ergreifen. Zirka 345 000 Euro hat die Stadt an Baukosten dafür investiert.

Ungeduldig warten die Mädchen und Jungen in der Aula der Grundschule. Die Stühle reichen nicht aus, deshalb sitzt ein Teil der Kinder auf dem Fußboden. Wegen des Regens hat Rektorin Sybille Reiniger die Eröffnung ins Schulgebäude verlegt. Die Aufregung ist den Knirpsen anzumerken, sie tuscheln und lachen. Als Sybille Reiniger kurz die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, wird es still in der Aula. Sie erinnert daran, dass es sehr lange gedauert hat, ehe der obere Schulhof neu gestaltet werden konnte. Und vor allem daran, dass Staub den Schülern und Lehrern mächtig zu schaffen gemacht hat. Doch darüber wolle sie eigentlich gar nicht mehr reden, meint sie. Zur Erinnerung überreicht sie den Gästen, darunter Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos), Marlies Krüger, ehemalige Rektorin der Schule, und Marco Büchel, Landtagsabgeordneter der Linken, ein Fotogeschenk. Das zeigt den Schulhof, so wie er einst aussah und wie er sich heute darstellt. Ihr Dank gehört allen Beteiligten. Applaus brandet auf. Die Kinder reißen die Arme nach oben.

"An Eurer Begeisterung merke ich, wie wichtig Euch Sport ist", sagt das Stadtoberhaupt. "Es freut mich, dass wir als Schulträger Euch so etwas Gutes übergeben dürfen", so Ralf Lehmann. Gleichzeitig appelliert er an die Vernunft der Schüler und bittet sie, pfleglich mit dem neuen Platz umzugehen.

Wie der obere Schulhof früher aussah, daran kann sich Marco Büchel aus seiner eigenen Schulzeit erinnern. Dass die 1045 Quadratmeter große Fläche nun mit Tartan belegt und mit Basketballanlage, Fußballtoren, Tischtennisplatten und Klettergerüst ausgestattet ist, das berührt den Bildungsausschussvorsitzenden besonders. Denn damit ist ein großer Wunsch der Schüler in Erfüllung gegangen. Diesen hatten Sechstklässler im Februar 2014 auf einem Wunschzettel aufgeschrieben und Marco Büchel überreicht. "Und diesen habe ich mir aufgehoben und in mein Büro gestellt", erzählt Marco Büchel und hält genau diesen Wunschzettel in die Menge. Darauf steht: "Wir wünschen uns für den oberen Schulhof einen kleinen Bolzplatz." Dass daraus ein größerer, sowohl für den Schulsport als auch für die Pausengestaltung zu nutzender Platz geworden ist, das kommt bei den Kindern an. Kurz nachdem Schulleiterin Sybille Reiniger alle Beteiligten zum Bandschnitt nach draußen bittet, dürfen die Schüler den Platz endlich testen. Kaum fällt das rotweiße Band, schon rennen die Mädchen und Jungen los. Wer ganz schnell ist, ergattert einen der neuen Bälle, die Mario Smolinski von der gleichnamigen Tiefbaufirma der Schule geschenkt hat. Dazu gehört Bruno Schreiber. Der Achtjährige hievt den Ball in den neuen Basketballkorb und sagt: "Ich finde den neuen Schulhof toll. Vorher hatten wir keine Basketballanlage und auch keinen richtigen Fußballplatz."

Begeistert zeigt sich ebenso Sven Lender. Sein Sohn besucht die erste Klasse. "Dieser Platz ist zeitgemäß. In eine gute Schule gehört so ein Sportplatz", freut sich der Bad Freienwalder für die Kinder. Und die probieren alles aus. Dass es regnet, das stört sie nicht ein bisschen.