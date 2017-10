Show-Auftritt für Groß und Klein

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Zu seiner 18. Herbstfanfare konnte der Fanfarenzug des KSC Strausberg am Dienstagabend wieder zahlreiche Besucher in der Energie-Arena begrüßen. Traditionsgemäß startete der Verein vom Lindenplatz durch die Stadt und setzte damit wieder das Schlusssignal für das Altstadtfest.

Das wechselhafte Wetter konnte den Gästen die gute Stimmung nicht vermiesen. Das Programm startete mit dem Marsch- und Standspiel des Fanfarenzugs. Dem schloss sich die Band Leona Heine and friends an. Der Fanfarenzug nutzte die Veranstaltung einmal mehr, um sich bei Fans, Eltern und Förderern zu bedanken, beispielsweise mit gerahmten Gruppenfotos. Geehrt wurden zudem jene Junioren, die den Sprung in die Showband geschafft haben.

Höhepunkt der Herbstfanfare bildete wiederum die große Show mit Groß und Klein auf dem Rasen. Mit dabei waren auch Juniorgäste aus Großräschen und Dresden. Krönender Abschluss war ein Feuerwerk.

Am Vorabend hatte der Fanfarenzug zu seinem traditionellen Knüppelteigfest eingeladen. Von drei Startpunkten aus hatten wieder zahlreiche Kinder und Erwachsene den Zug zum Kulturpark begleitet. Dort gab es ein großes Platzkonzert, an dem sich auch die Junior-Gäste aus Großräschen beteiligten.