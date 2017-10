Erschossener Rentner lag jahrelang in Tiefkühltruhe

Berlin (dpa) Neun Monate nach der Entdeckung eines zerstückelten Berliner Rentners in einer Tiefkühltruhe beginnt am Freitag (9.15 Uhr) der Mordprozess gegen einen 56-Jährigen am Landgericht der Hauptstadt. Der Angeklagte soll zwischen dem 30. Dezember 2006 und 1. Januar 2007 den damals 80-Jährigen in dessen Wohnung erschossen, im Eis versteckt und etwa zehn Jahre lang die Rente des Witwers von monatlich 2000 Euro kassiert haben.

Das Verbrechen hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen und auch die Frage aufgeworfen, ob ältere Menschen gerade in Großstädten zunehmend vereinsamen. Jahrelang war das Verschwinden des Seniors unbemerkt geblieben.

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft, er hat sich laut Gericht bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der heute 56-Jährige soll sich das Vertrauen des Seniors nach dem Tod von dessen Frau erschlichen haben. Polizisten hatten Anfang Januar die Wohnung des Toten im Stadtteil Prenzlauer Berg geöffnet und den zerteilten Leichnam gefunden.

Nach der Entdeckung des getöteten Rentners hatten Ermittler informiert, dass es Hinweise auf ein weiteres Gewaltverbrechen des Verdächtigen gebe. Er soll demnach auch Zugriff auf Rentenzahlungen einer Seniorin gehabt haben, die seit Ende 2000 verschwunden ist. Dieser Fall ist nicht angeklagt, hier wird laut Gericht noch ermittelt.