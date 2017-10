Schäden durch "Betonkrebs" auf Autobahnen

Michendorf (dpa) Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) informiert sich am Freitag (09.00 Uhr) über den Zustand von Autobahnen in Brandenburg. Vor allem "Betonkrebs" ist auf den Betondecken der Fahrbahnen sichtbar. Die Beläge werden aufgerissen und porös. Die betroffenen Stellen sehen aus, als hätte sich ein Geschwür ausgebreitet. Dann dringt Wasser in die Fahrbahn ein und macht sie brüchig. Von Michendorf am Berliner Ring aus will Schneider verschiedene Baustellen begutachten.

Etwa 50 Millionen Euro muss das Land allein in diesem Jahr aufwenden, um die Schäden auf verschiedenen Abschnitten zu beseitigen. Betroffen sind unter anderem die Autobahnen 2 und 9.