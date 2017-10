Abendshopping am 14. Oktober in Guben

LR Eisenhüttenstadt

Guben (MOZ) Die Gubener Altstadthändler aus der Frankfurter und Berliner Straße laden am 14. Oktober zum langen Altstadtsamstag ein. Beim herbstlichen Abendshopping von 17 bis 21 Uhr kann in der Altstadt in besonderer Atmosphäre eingekauft und gebummelt werden. Zahlreiche Händler haben dafür Aktionen vorbereitet. Bei jedem Einkauf erhält man einen Coupon, der bei der Touristinformation in der Frankfurter Straße 21 für die Tombola-Verlosung abgeben werden kann. Gegen 20.30 Uhr verlost die 23. Gubener Apfelkönigin Lydia Günther unter allen Anwesenden die Gewinne.

Mit dem Beginn der kühlen Jahreszeit soll es in der Altstadt auch gemütlich werden. Überall stehen Kerzen und leuchten Girlanden. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Spielmannszug aus Neuzelle. Der Lampionumzug durch die Altstadt startet um 19.30 Uhr, ab 20 Uhr zeigen die Feuerkünstler Ravenchild eine dynamische Show. Im Anschluss bildet die Präsentation des Festkleides der 23. Gubener Apfelkönigin den Höhepunkt des Abends.