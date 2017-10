"Ein Wortspiel ist wie ein Überraschungs-Ei"

Inga Dreyer

Bad Saarow (MOZ) Der bayerische Sänger und Kabarettist Willy Astor ist bekannt für seine Lieder und Wortwitze. Am Sonntag gastiert er mit seinem Programm "Reim Time" in Bad Saarow. Inga Dreyer sprach mit dem 56-Jährigen über den Witz von Wortspielen und empfindsame Künstler.

Herr Astor, erwarten Menschen von Ihnen als Kabarettist, gut gelaunt zu sein?

Wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, kommen ab und zu mal Leute her und sagen: "Sagen Sie doch mal was Lustiges." Aber dieser Erwartungshaltung kann ich nicht gerecht werden und das will ich auch gar nicht, denn man ist ja kein Tier aus dem Streichelzoo, das auf Befehl lustig ist. Eine gute Stimmung kommt immer von innen heraus.

Was kann Ihnen denn die Laune richtig verderben?

Naja, Reibereien in der Familie und im Freundeskreis, das ist etwas, das man sich zu Herzen nimmt. Ich glaube, Künstler sind von Hause aus sehr empfindsame Geschöpfe, und das muss man ja auch sein. Wenn man gute Texte schreiben will, die die Leute berühren, muss man auch selber berührungsempfindlich bleiben.

Was sind im Moment Themen, die Sie bewegen?

Mich bewegt natürlich die mittelfristige Zukunft meiner Kinder in diesem Land, das ja bei der letzten Wahl ordentlich durchgeschüttelt wurde durch die AfD, die - leider Gottes, muss man sagen - in den Bundestag einzieht. Da macht man sich natürlich Gedanken.

Finden aktuelle Geschehnisse den Weg in Ihr Programm?

Ich bin ja ein Wortkünstler, der auch sinnfreie Themen in seinem Programm hat. Aber natürlich gehe ich auch auf aktuelle Einflüsse ein. Das mache ich dann überwiegend zum Schluss. Ich beende mein Programm eigentlich eher nachdenklicher. Es muss alles an seinem Platz sein. Man kann die Leute nicht in ein komödiantisches Programm locken und sie dann runterziehen, indem man sozialkritische Texte vom Leder zieht. Aber es wird sicher auch in Bad Saarow irgendwas zur politischen Situation des Landes kommen.

Sie sind ja bekannt für Ihren Wortwitz. Was ist eigentlich das Witzige daran, wenn Dinge mehrdeutig sind?

Das Witzige ist eigentlich dieser kleine Moment, wo der Zuschauer nicht sofort draufkommt und ein paar Millisekunden später die doppelte Bedeutung erkennt. Ich versuche, die Leute kurz hinters Licht zu führen. Ein Wortspiel ist wie ein Überraschungs-Ei. Als Beispiel ein kleiner Zweizeiler: Spanischer Kartoffelbrei - davon bin ich ein Fan, denn wenn hier mal ein Riss entsteht, lässt sich das Pyrenäen/Püree nähen. Da gibt es dann einen Überlegungsmoment dadurch, dass die Gebirgsgruppe der Pyrenäen genauso klingt, als würde ich Kartoffelpüree zunähen, das ist dann der Lacher.

Funktioniert das mit dem bayerischen Dialekt besonders gut?

Der Dialekt ist eigentlich nichts weiter als eine zusätzliche Möglichkeit, noch mehr Wortspiele zu machen. Er eröffnet sozusagen zu der schriftdeutschen Sprache noch eine zusätzliche Möglichkeit - wie zum Beispiel bei dem Wort Guatemala. Das ist ein Land in Zentralamerika. Aber als Bayer würde ich sagen, dass Dalí

und Picasso auch "guate Maler" waren.

Ist der Abend in Bad Saarow derzeit Ihr einziger Termin in Brandenburg?

Wissen Sie, wo ich auftrete, ist mir eigentlich total egal. Ich spiele überall sehr gern. Überall versuche ich die Leute zu begeistern, und Bad Saarow ist ein gutes Pflaster gewesen - es ist ja nicht das erste Mal, dass ich dort spiele. Natürlich wünsche ich mir, dass ich da mal ein paar Leute mehr hinterm Ofen hervorlocke.

Willy Astor "Reim Time", Sonntag, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Theater am See, Seestraße 22, Bad Saarow, Tel. 033631 868 323, www.reservix.de