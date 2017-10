Arbeiten im Waldfrieden nahezu fertig

Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Einen Überblick über laufende und geplante Straßenbauarbeiten in Wendisch Rietz hat das Amt Scharmützelsee gegeben. Demnach sind die Asphaltarbeiten im Waldfrieden mittlerweile abgeschlossen. Wie Jürgen Nickel vom Bauamt sagte, folgen noch Restarbeiten an den Banketten, dann ist alles fertig. Die schmale Straße ist die kürzeste Verbindung aus Wendisch Rietz nach Diensdorf-Radlow. Alternative ist der deutlich weitere Weg über die B246 nach Glienicke, wo es auf die Landesstraße in Richtung Bad Saarow geht. Unterdessen wurden für die gewünschte Oberflächensanierung des Schwarzhorner Weges sowie der Eschenallee und der Pappelallee im Ortsteil Siedlung Fördermittel beantragt. Bei positivem Bescheid könnten die Arbeiten dort im Frühjahr beginnen, so Nickel.