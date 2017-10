Pinke Zeichen setzen gegen Krebs

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (MZV) Im August wandten sich Uta Büchner und Marianne Kötzing von der Bad Belziger Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs mit der Bitte um ausrangierte Schuhe an die Menschen in hiesiger Region. Bereits seit drei Jahren unterstützt die Gruppe den jeweils am 3. Oktober in Leipzig stattfindenden Pink Shoe Day (Pink Schuh Tag), mit dem ein leuchtendes Zeichen gegen Brustkrebs gesetzt werden soll. Weil die Frauen aus der Gruppe auch in diesem Jahr ihre Teilnahme in Leipzig planten und nicht mit leeren Händen dorthin fahren wollten, baten sie im Sommer um Schuhspenden. Ihr Aufruf verfehlte seine Wirkung nicht. Bald erreichten sie aus zahllosen Städten und Dörfern viele kleine und große Pakete mit ausrangierten Schuhen. Die wurden von den Damen aus der Gruppe eingefärbt und aufwendig "aufgearbeitet". Am Ende konnten die Frauen um Gruppenleiterin Uta Buechner am Dienstag mit 1.000 Schuhen nach Leipzig reisen. So vielen, wie noch nie. Den Transport des leuchtenden Schuhwerkes sponserte ihnen wiederum die Noelte Service GmbH aus Bad Belzig. Firmeninhaber Patrick Noelte packte bereits am Montagabend tüchtig mit an, als die Schuhe verladen wurden. Am Tag darauf fuhr er die leuchtend bunte Ladung persönlich nach Leipzig.

Dort wurden die 1.000 pinkfarbenen Schuhe der Bad Belziger Gruppe Teil der diesjährigen Kunstinstallation auf dem Augustusplatz. "Damit haben wir so viele Schuhe wie noch nie beigesteuert", so Uta Büchner strahlend und allen Helfern und Unterstützern ihren Dank aussprechend.