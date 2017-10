Kipplader komplettiert Flotte

Anke Beißer

Rauen (MOZ) Nicht in orange, sondern in metallic-grau kommt das nagelneue Fahrzeug des Rauener Bauhofs daher. Für 35 500 Euro wurde der Drei-Seiten-Kipper angeschafft. Er komplettiert nun die Technikflotte der drei Gemeindearbeiter. Bauhofleiter Udo Steinicke hat den Nissan NT 400 mit ausgesucht, der den bisher genutzten altersschwachen Multicar ersetzt. Übergangsweise könne auf ihn allerdings noch zurück gegriffen werden, versicherte Sebastian Hackel, Bauamtsleiter in der Spreenhagener Amtsverwaltung. "Bis zur nächsten Reparatur." Bleibt sie aus, verlängert sich die Galgenfrist bis August 2018, wenn der TÜV ausläuft.

"Technisch sind wir jetzt gut ausgestattet", freut sich Udo Steinicke. In den drei zurückliegenden Jahren habe die Gemeinde viel für den Bauhof getan. Der große Laster sowie der Radlader samt Zusatzgeräten wurden angeschafft sowie eine Fahrzeughalle gebaut. "Ich bin ganz zufrieden", sagt der 59-Jährige, der am Donnerstag noch einen Hochdruckreiniger kaufen konnte. Auch solch kleine Anschaffungen freuen ihn, bringen sie doch Arbeitserleichterung.

Dies ist notwendig, hat das Bauhof-Trio - Ute Förster und Sven Thiel komplettieren es - doch alle Hände voll zu tun. Neben anfallenden Reparaturen sei da vor allem die Grünpflege zu nennen. Mähen, Bäume und Hecken verschneiden sowie aktuell vor allem Laub harken gehören zum Pensum. Viel Zeit wird dabei in den Friedhof gesteckt und den Grünzug in der Dorfmitte. "So viel, wie in diesem Jahr, haben wir noch nie gemäht", sagt Steinicke. Nun hofft er auf einen nicht zu argen Winter. Denn das Schneeschieben umfasst 38 Kilometer plus acht Bushaltestellen und einige Gehwegabschnitte. Bei Bedarf rückt das Trio morgens um 2 Uhr aus. "Wir sind aber auch dafür gewappnet."