Starke Einschränkungen für Pendler nach Sturmtief

Potsdam (dpa) Vier Tote in Brandenburg, mindestens 22 Verletzte und ein Bahnnetz, das zeitweise zusammengebrochen war: Das ist die Bilanz des schweren Sturmtiefs "Xavier". Am Freitag drohen weiter Einschränkungen im Verkehr.

Reisende und Berufspendler aus Brandenburg müssen sich am Freitagmorgen nach Sturmtief "Xavier" auf lange Wartezeiten, Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Wer auf den Regionalverkehr angewiesen ist, solle besser auf andere Verkehrsmittel umsteigen, sagte ein Sprecher der Bahn. "Das ganze Netz in der Region ist massiv eingeschränkt. Wir haben zahlreiche Bäume auf den Gleisen, beschädigte Oberleitungen und abgeknickte Fahrmasten." Die Reparaturen würden voraussichtlich den ganzen Tag dauern. Deutschlandweit kostete "Xavier" sieben Menschen das Leben, in Brandenburg kamen vier ums Leben.

Die S-Bahn Berlin veröffentlichte online Streckeninfos für ihre Züge. Demnach fuhren auf fast allen Strecken zumindest in Teilen Bahnen. Nur die Ringbahn S41/42 sowie die S85, die sonst zwischen Berlin-Grünau und Berlin-Waidmannslust verkehrt, fielen komplett aus. Fahrgäste sollten sich laut Bahn über die Webseite des Unternehmens informieren, ob ihre Verbindungen fahren. Für Fernzüge sahen die Infos am Freitagmorgen düster aus: Etliche Verbindungen fallen aus. Für Gestrandete richtete die Bahn an den Bahnhöfen Spandau und Hauptbahnhof Hotelzüge zum Übernachten ein.

Autofahrer sollten vorsichtig fahren. "Die Situation auf den Straßen in Brandenburg ist weiterhin schwierig", teilte ein Beamter der Leitstelle der Brandenburger Polizei mit. Vor allem viele kleinere Straßen waren noch durch Bäume oder Äste versperrt. Größere Straßen wären aber meist schon wieder frei gewesen. Auch in Berlin ist Vorsicht geboten: Auf den Straßen lägen zum Teil noch große Äste und Bäume, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. "Das werden wir Stück für Stück abarbeiten, was aber noch den ganzen Tag dauern kann." Es herrsche immer noch Ausnahmezustand in der Stadt.

Bereits in der Nacht zu Freitag hatte ein Sprecher der Bahn darauf hingewiesen, dass sich die Einstellung des Verkehrs im Norden und Nordosten Deutschlands am Donnerstag auf das bundesweite Netz der Bahn auswirken könne. "Strecken, auf denen wir am Abend nicht mehr gefahren sind, werden wir auch am Morgen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt befahren können", sagte er.

Die Bahn hatte am Donnerstag wegen des Sturms den Zugverkehr in mehreren Regionen eingestellt. Besonders betroffen waren neben Brandenburg und Berlin noch Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. In der Nacht zu Freitag schloss der Sprecher nicht aus, dass es auch am Wochenende noch Auswirkungen auf den Verkehr gebe. Die Bahn habe die ganze Nacht ihre Strecken überprüft. Auf manchen Abschnitten sei dies aber ohne Tageslicht nicht oder nur schlecht möglich.

Der Sturm legte am Donnerstag nicht nur den Fernverkehr lahm. Für mehrere Stunden brachen große Teile des öffentlichen Nahverkehrs und des Straßenverkehrs zusammen. In Potsdam stellte der Verkehrsbetrieb den kompletten Linienverkehr ein.

Das Sturmtief hatte am Donnerstag mindestens sieben Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Im ersten Herbststurm des Jahres sind im Land Brandenburg vier Menschen ums Leben gekommen. In zwei Fällen fielen Bäume auf Autos, wie das Innenministerium in Potsdam am Donnerstag mitgeteilt hatte. Im dritten Fall schlug ein Ast in eine Windschutzscheibe ein. Zudem wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, als er Äste von einer Straße räumen wollte. Auch in Berlin starb eine Frau, als ein Baum in Tegel auf ihr Auto stürzte.

Die Polizei zählte nach der vorläufigen Sturm-Bilanz zudem 22 Unfälle in Brandenburg, bei denen Menschen verletzt wurden. Insgesamt habe es zwischen 14.00 und 20.00 Uhr rund 4500 Notrufe gegeben, sagte der Sprecher des Präsidiums, Torsten Herbst, am Donnerstagabend. Dies seien etwa 4,5 Mal so viele wie an normalen Tagen.

In Nauen deckte der Sturm das Dach eines Supermarktes ab, dort kamen aber keine Menschen zu Schaden, wie Augenzeugen berichteten. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) reagierte mit Bestürzung auf die Todesfälle. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen. Ich hoffe, es kommt zu keinen weiteren Opfern und großen Schäden." Es handele sich um einen der schwersten Herbststürme der vergangenen Jahre, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD).

Am Flughafen Schönefeld wurde nach Angaben des Unternehmens zeitweise die Vorfeldabfertigung gestoppt. Viele hatten Probleme, vom Flughafen wegzukommen, weil die Bahnen nicht fuhren. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schloss alle Gärten und Parks in Potsdam und Berlin. Erst am Abend gab es Entspannung. Die ersten Flugzeuge konnten in Schönefeld wieder starten, in Potsdam fuhren wieder Straßenbahnen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte in Brandenburg vor orkanartigen Böen mit bis zu 115 Stundenkilometern gewarnt. Der Sturm war aus Richtung Nordwesten nach Brandenburg gekommen und zog am Abend Richtung Polen und Tschechien weiter.