Rekordflut reißt nicht ab

Uwe Neugebauer-Wallura

Strausberg (MOZ) Das traditionelle Adventsturnier der Bogensportler lockte mehr als 50 Schützen aus Berlin, Brandenburg und Sachsen in die Stadt am Straußsee im Kreis Märkisch-Oderland. Für die sportlichen Highlights sorgten dort insbesondere auch die Schwedter Teilnehmer von der SSV PCK.

In der Besetzung Jacqueline Fredrich, Monika Lenz und Jenny Zecha löschte das Jagdbogen-Damenteam aus der Oderstadt am Sonnabend den zehn Jahre alten nationalen Rekord eines Berliner Frauen-Trios aus den Rekordlisten und setzte mit 1465 Ringen eine beeindruckende neue deutsche Höchstmarke. Überaus erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass nunmehr alle vier möglichen nationalen Team-Rekorde der Damen und Herren, nämlich jene jeweils in der Halle und im Freien, im Besitz von Schwedter Bogensportlern sind.

Das Herrenteam in der gleichen Bogenart mit Andreas Tollkamp, Marco Usadel und Uwe Neugebauer-Wallura erzielte in Strausberg 1530 Ringe und dürfte bei den Deutschen Meisterschaften im März 2018 ein Wörtchen in der Titelvergabe mitsprechen können. Einen weiteren "DM"-Startplatz der Bogenschützen ohne Visier im März im thüringischen Mülhausen dürfte sich Andreas Gdanitz gesichert haben. Mit 488 Ringen stieg er nach längerer Krankheit erfolgreich in die Hallensaison ein. Den starken Schwedter Auftritt der visierlosen Aktiven komplettierten die beiden Blankbogenschützen Heiko Poppe (510 Ringe/Altersklasse Ü 55) und Reiner Köhn (366/Ü 45) mit ihren jeweiligen Klassensiegen in Strausberg.

Die Visier-Bögen-Abordnung von der SSV PCK wurde von den Compoundschützen Robert Dieckow (Herren/544), Rolf Neumann (Ü 65/537) und Gisela Neumann (Ü 60/498) gestellt. Dieckow, 2016 noch nationaler Meister mit dem Jagdbogen, versucht nach seinem Wechsel zum Compoundbogen, auch mit diesem Sportgerät in der Spitze Fuß zu fassen. Nachwuchsschütze Jan Philip Usadel (U 14/Recurve) komplettierte als Zweiter mit 489 Ringen das gute Ergebnis der Schwedter Bogensportler beim Adventsturnier.