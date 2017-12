Trotz Heimsieg nur Schmalkost

Ingo Muhme

Wandlitz (MOZ) Erwartungsgemäß, und dazu zählt vor allem das Ergebnis, gewinnt Eintracht Wandlitz gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten der Fußball-Landesklasse Nord aus Göritz. Feine Fußballkost war das, was die Zuschauer zu sehen bekamen, aber nicht.

Gerade die ersten 20 Minuten offenbarten eine eklatante Abschlussschwäche der Gäste, die sich wohl, wenn sie diesen Mangel nicht beheben können, schon zu diesem Zeitpunkt mit dem Abstieg abfinden müssen.

Die Trainerbank der Barnimer war schon etwas verwaist. Zwar hatten die Ersatzspieler ihren Platz dort gefunden, doch Coach Jürgen Beyer fehlte, wie schon in der Vorwoche, krankheitsbedingt. Noch bis zur Winterpause wird er ausfallen. Das nominierte "Trainer-Duo auf Zeit", Paul Roller und Norman Gest in der Doppelrolle als Spieler und Verantwortliche, musste miterleben, wie sie selber und ihre Kollegen fast gar nicht ins Spiel fanden. Göritz begann mutig und hatte nach fünf Minuten mit einem direkt geschossenen Freistoß und folgender Faustabwehr von Daniel Gatzmann ersten Kontakt mit dem Aluminium.

Dawid Miroslaw Trezwinski war dann als nächster an der Reihe, die nicht unverdiente Gästeführung zu erzielen. Doch dessen Nervenkostüm war nicht zum Besten bestellt, als er völlig blank und unplatziert den Wandlitzer Keeper anschoss (8.).

Genau in dieser Phase beging der Göritzer Stefan Dobbert im eigenen Strafraum ein dummes Foul an Sebastian Huger. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, was schlussendlich zur schmeichelhaften Führung führte. Angetreten war Dennis Plaumann. Der schoss schwach und hatte Glück, dass ihm der abgewehrte Ball genau wieder vor die Füße fiel und er dann ohne Probleme einnetzen konnte (11.).

Die Partie bewegte sich weiterhin auf unterem Niveau, weil auch Wandlitz so ein wenig mit dem eigenen Nerven haderte. Fehlabspiele, versprungene Bälle und Unkonzentriertheiten bei den seltenen Torabschlüssen bestimmten weitestgehend das Geschehen und machten das Zuschauen zur echten Tortur.

Die sprichwörtliche Glücklosigkeit für Teams aus dem Tabellenkeller hatte Göritz weiterhin für sich gebucht. Patrick Berg, mit langem Ball in den Wandlitzer Strafraum geschickt, prüfte im Abschluss die Haltbarkeit beider Pfosten. Beim ersten Versuch traf er den Linken und hatte dann Glück, dass der Ball zurücksprang. Im zweiten Anlauf stand ihm der rechte Pfosten im Wege, um dann schlussendlich ohne Torerfolg in Peinlichkeit im Boden zu versinken (15.).

So kam es, wie es kommen musste. Jan Großer machte das 2:0 und stellte die Weichen Richtung voller Punktausbeute. Göritz Keeper Pascal Warnke parierte schwach einen Eckball, den Großer in Abstaubermanier unhaltbar versenkte (20.).

Doch nur das Zwischenergebnis machte den Unterschied, denn spielerisch und auch in den Feldanteilen war kaum eine Differenz zu erkennen. Zum Wiederanpfiff änderte sich in qualitativer Hinsicht nur wenig. Wandlitz wirkte jetzt zwar etwas reifer und auch zielstrebiger, kam aber viel zu selten zu Abschlüssen. Auch die Gästeoffensive zuckte nur selten. Erwähnenswert ein Konter aus der 51. Spielminute. Chris Schmeling gewann nach Anspiel sein Laufduell und hatte, wie seine Mitstreiter zuvor, die gute Möglichkeit mit verzogenem Abschluss kläglich liegen lassen. So machten die Barnimer die Tore, erzielt durch Andreas Baumann per Kopf nach Flanke (68.) und Paul Roller, der Nutznießer einer schönen Einzelleistung und folgendem Anspiel durch Steffen Philipp Hennig wurde (75.).

Die Partie war entschieden, obwohl auch Wandlitz nur fußballerische Schmalkost bot. Leidtragender der Unzufriedenheit der Spieler über die eigene Leistung war gerade in der zweiten Halbzeit Schiedsrichter Olaf Kreusche-Koch. Der brauchte schon ein dickes Fell, um die Dauerkritik der Spieler auszuhalten. Dabei hatte er mit seiner Leistung keinen negativen Anteil daran, dass der mangelhafte Spielverlauf mit den vorhandenen Ecken und Kanten nur wenig zur Erwärmung der 45 Zuschauer beitragen konnte.