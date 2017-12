Schütze und Co. auf Titelkurs

Udo Plate

Marxdorf/Bralitz (MOZ) Unterschiedlicher könnte der Saisonverlauf für die Vertreter des Kreises Märkisch-Oderland in der Tischtennis-Landesliga kaum sein: Während das Quartett der SG Marxdorf in der Landesliga stramm auf Titelkurs ist, rutschte Aufsteiger Rot-Weiß Bralitz nach der neuerlichen Schlappe am neunten Spieltag auf den letzten Rang des Gesamtklassements.

Mit dem 8:2-Heimerfolg gegen den TTV Fürstenberg/Havel bauten Mathias Schütze, Jan Krüger, Steffen Musehold und Frank Dittrich den Vorsprung auf Verfolger Motor Hennigsdorf auf beruhigende fünf Zähler aus. Boten die Gäste in den beiden Doppelspielen noch Paroli, Sven Müller und David Röwer setzten sich gegen Marxdorfs Mathias Schütze und Steffen Musehold in einem Fünf-Satz-Krimi mit 3:2 durch, dominierte die Heimtruppe die Einzelspiele eindeutig. Lediglich SG-Routinier Frank Dittrich musste sich gegen Fürstenbergs Hans-Jürgen Gragoll in vier knappen Sätzen geschlagen geben. Am Ende der Begegnung stand dementsprechend der ungefährdete 8:2-Sieg für die Gastgeber zu Buche.

Der Kampf um den Klassenerhalt hat Neuling und Schlusslicht Rot-Weiß Bralitz derzeit fest umklammert. Beim Tabellenzweiten Motor Hennigsdorf gab es für Oliver Hoppenheit, Mirko Bartelt, Marco Marenz und Jens Haucke keinen Blumentopf zu gewinnen. Die Rot-Weißen zogen deutlich mit 2:8 den Kürzeren. In den Eingangsdoppeln ergatterten Mirko Bartelt und Oliver Hoppenheit gegen Bernhard Schwiete/Maximilian Keisig einen Punkt. Den zweiten Zähler heimste der Bralitzer Topspieler Bartelt mit einem glatten 3:0 gegen Hennigsdorfs Ivo Schmidt ein.