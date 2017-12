Udo Plate

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Tischtennisdamen von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf trennten sich im Heimspiel der Verbandsoberliga Ost vom TTC Berlin-Neukölln III mit einem 7:7-Remis. Nach den Doppeln mit dem 1:1-Zwischenstand zogen die Gäste in den Einzelpartien auf 5:3 davon. In der Folgezeit schoben sich die Blau-Weiß-Damen mit Marleen Kurzke, Conny Walter, Katja Lehrack und Antonia Müller mit 7:6 in Front, ehe den Gästen noch der Ausgleich gelang.