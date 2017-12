Versöhnlicher Jahresabschluss

Bert Körber

Berlin (MOZ) Die Volleyballer der TSGL Schöneiche haben am Sonntag im letzten Hinrunden-Spiel der Dritten Liga Nord das brisante Derby beim SV Preußen Berlin mit 3:2 (23:25, 25:21, 15:25, 25:19, 15:4) gewonnen. Damit feierte die Mannschaft von Trainer Peter Schwarz, der vor zwei Jahren noch selbst an der Seitenlinie der Hauptstädter stand, nach zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge mit ihren mitgereisten Fans einen versöhnlichen Jahresabschluss und sammelte noch einmal wichtige Punkte für die Tabelle.

Das Spiel in der für Berliner Verhältnisse gut besuchten Halle in Hohenschönhausen hatte seinen zusätzlichen Reiz durch die Tatsache, dass mit dem langjährigen Schöneicher Kapitän Willi Becker und Mittelblocker Mathias Albrecht zwei Akteure bei den Preußen auf dem Feld standen, die in der vergangenen Saison noch für die TSGL in der 2.Bundesliga auf Punktejagd gegangen waren. Die entsprechende Nervosität bei einigen Akteuren war zu Beginn dann auch deutlich spürbar. So dauerte es bis zur Mitte des ersten Satzes, ehe die Partie so richtig Fahrt aufnahm.

Es waren die Hausherren, die schneller ihren Rhythmus fanden, Punkt um Punkt davonzogen und sich mehrere Satzbälle erspielten. Die TSGL kam durch eine Aufschlagserie von Mittelblocker Sebastian Grösch zwar noch einmal bis auf einen Zähler heran - er war es allerdings auch, der durch einen Aufschlagfehler den Durchgang zu Gunsten der Preußen beendete.

Die Gäste steckten diesen etwas unglücklichen Satzverlust in der Folge aber erstaunlich gut weg und begannen mit der Unterstützung ihrer zahlreichen Fans, das Spiel mehr in die eigenen Hände zu nehmen. Mit 25:21 schafften sie den Satzausgleich, im dritten Durchgang war das Duell bis zum 14:14 völlig ausgeglichen. Der anschließende Einbruch der TSGL, die bis zum Satzende nur noch einen Punkt verbuchen konnte, war aber doch schon ein wenig beängstigend.

Zur Freude der Fans setzte dieses drohende Szenario beim Team aber eher positive Energien frei. So übernahmen die Schöneicher - vorbildlich angeführt von ihrem Kapitän Lucas Grofe und Zuspieler Marcus Steck - mit Beginn des vierten Satzes endgültig die Regie auf dem Spielfeld und ließen den Gastgebern keine reelle Siegchance mehr. Vor allem Libero Daniel Hähnert, den Trainer Schwarz Mitte des dritten Satzes für Lukas Hauser brachte und der nach Spielende als wertvollster Schöneicher Akteur geehrt wurde, sowie die junge "Mittelblocker-Achse" mit dem erst 17-jährigen Erik Witt und dem nur zwei Jahre älteren Sebastian Grösch drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Das 15:4 im Tie-Break war dann fast schon eine Demütigung für die Preußen.

Der Jubel bei den Gästen und ihren Fans war natürlich riesig. Denn so fand eine schwierige Hinrunde, die nach dem Abstieg aus der 2.Bundesliga mit einem stark veränderten und weiter verjüngten Team jedoch nicht gänzlich unerwartet kam, doch noch einen prima Abschluss.

Die TSGL kann nun bereits eine Woche früher als die anderen Drittliga-Mannschaften in die recht kurze Winterpause gehen. Denn schon am 6.Januar steht das nächste Heimspiel in der Lehrer-Paul-Bester-Halle gegen Schlusslicht TSV Spandau an.