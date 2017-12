Nur Remis gegen das Schlusslicht

Gerald Stamm

Fürstenwalde (MOZ) Einen Spieltag vor dem Hinrunden-Abschluss sind die beiden Mannschaften der BSG Pneumant Fürstenwalde in der Tischtennis-Landesliga gegen den Tabellenletzten JSV Schwedt nicht über ein enttäuschendes 7:7-Unentschieden hinausgekommen, ließen dabei gegen das sieglose Schlusslicht vor allem die nötige Konzentration vermissen, wirkten gegen kämpferische Oderstädter aber phasenweise auch spielerisch verunsichert.

Pneumant II begann mit ausgeglichenen Doppeln: Stamm/Bloßé gewannen 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) gegen Stolzenburg/Klemm, Lorenz/Heinze hatten gegen Balint/Woite mit 2:3 (-6, 6, -5, 10, -5) das Nachsehen. So ging es weiter: Gerald Stamm bezwang Bernd Woite in drei Sätzen (6, 9, 8), Mannschafstkapitänin Gina Lorenzein verlor ebenso deutlich gegen einen gutaufgelegten Béla Balint (-5, -5, -9). Robert Bloßé revanchierte sich gegen Volker Klemm für die bei den Bereichsmeisterschaften Ost in Hennigsdorf erlittene Auftaktniederlage (5, 4, 4). Jürgen Heinze dominierte mit seinen guten Aufschlägen gegen Tony Stolzenburg (8, 5, 9), die Gastgeber führten nach der ersten Einzelrunde 4:2.

Im Duell der an Nummer 1 Gesetzten hatte Stamm dem Schwedter Balint nicht viel entgegenzusetzen (-7, 6, -8, -6), Lorenz konnte eine 2:1-Führung gegen Woite nicht nach Hause bringen (-3, 10, 12, -8, -8) - Gleichstand. Bloßé hielt Stolzenburg in Schach (7, 7, 9), aber Klemm glich gegen Heinze postwendend aus (12, 6, 7).

Balint war an diesem Tag nicht zu stoppen, gewann auch sein letztes Einzel gegen Bloßé (2, -8, 5, 7). Stamm gegen Stolzenburg (3, 8, 4) und Lorenz gegen Klemm (3, 6, 3) sicherten aber die 7:6-Führung und damit zumindest ein Unentschieden, ehe Woite mit einem 3:1 (9, 7, -4, 7) über Heinze für den Endstand sorgte.

Am Nachmittag sollte es die erste Pneumant-Mannschaft mit Unterstützung von Gina Lorenz und Robert Bloßé eigentlich besser machen, aber wie zuvor die Zweite konnte die Rumpftruppe nicht wirklich überzeugen. Trotz zweier Einzelsiege von Ernst Hillmann gegen Bernd Woite (-10, 9, 8, -10, 8) und Béla Balint (12, -10, -5, 2, 4) und einer 6:3-Führung kam auch sie nicht über eine Punkteteilung hinaus. Den Sieg verpasste Bloßé gegen Woite (7, -5, -8, -9).

Kurios: Für den JSV Schwedt waren es schon die Unentschieden Nummer 3 und 4 in neun Saisonspielen, im Oktober hatte es bereits daheim gegen den TTV Fürstenberg und Rot-Weiß Bralitz ein 7:7 gegeben.