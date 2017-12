Stahl-Teams mit Licht und Schatten

Slawomir Zach

Grünheide (MOZ) Die zwei E-Jugend-Teams der BSG Stahl Eisenhüttenstadt sind vom Handball-Auswärtsturnier in Grünheide mit einem Sieg und drei Niederlagen nach Hause gekommen.

Das von Erik Steckbauer und Mike Deneke betreute Team Stahl I zeigte vor allem im ersten Spiel gegen die Gegner aus Bad Freienwalde, dass sie enorm dazugelernt haben. Über weite Strecken konnte man gegen die haushoch favorisierten Bad Freienwalder nicht nur mithalten, sondern führte sogar. Letztlich wurde die sehr bewegliche und disziplinierte Spielweise nicht belohnt, da die BSG mit 14:17 unterlag. Ein großes Lob verdiente sich Lewi Binder im Tor mit einer überzeugenden Leistung. Im Spiel gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf I konnte Stahl I nach der langen Pause von über zwei Stunden nicht die nötige Konzentration aufbringen und unterlag mit 11:20.

Die E-Jugend der BSG Stahl II zeigte sich sehr wechselhaft. Im ersten Spiel gegen Fredersdorf II wurde in der ersten Halbzeit eine konzentrierte Leistung gezeigt. Einziges Manko waren die unzähligen Torchancen, die nicht in Tore umgemünzt wurden. Mit einem 10:5 ging es in die Halbzeit. Am Ende siegten die Eisenhüttenstädter mit 17:12.

Gegen die OSG I hieß es bereits 1:9 zur Halbzeit. Ilja Altengof im Tor von Stahl verhinderte durch seine gute Leistung schlimmeres. Am Ende unterlag das Team deutlich mit 1:20.