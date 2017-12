Gebühren auf Tagesordnung

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Mit Änderungen der Gebührensatzungen für Wasser- und Schmutzwasser sowie für Fäkalien beschäftigt sich am Mittwoch die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Scharmützelsee-Storkow (WAS). Außerdem liegt dem Gremium der Jahresabschlussbericht für 2016 zum Beschluss vor. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Verwaltungsgebäude in Storkow, Fürstenwalder Straße 66. Eingangs steht wie immer auch eine Einwohnerfragestunde auf der Tagesordnung.