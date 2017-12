Ganz ohne Snowy wollte sie nicht sein

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Anfang war "Schneemann Snowy" nur eine Idee. Mittlerweile ist er aus Eisenhüttenstadt und Umgebung nicht mehr wegzudenken, hat massenhaft Fans. Die MOZ stellt in den kommenden Wochen die gesamte Crew vor, die das Musical leben lässt - heute Annika Wolf.

Etwas schüchtern kommt sie daher, aber das liegt wohl daran, dass Annika Wolf aus Eisenhüttenstadt in diesem Jahr das erste Mal als Darstellerin beim "Snowy"-Ensemble mitwirkt. Zuvor unterstützte sie Brandenburgs berühmtesten Schneemann fünf Mal mit dem Tanzensemble Fire & Flame. Doch da hat die 15-jährige Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums nun aufgehört. So ganz ohne Bühne und ganz ohne Snowy wollte sie aber nicht sein. "Da war ich mir relativ schnell im Klaren drüber." Deshalb bewarb sich Annika Wolf beim Casting und staubte dort unter anderem eine Rolle als Esel und als Winterkind ab. Tanzen muss sie da auch - und zwar viel. Sie kann also aufbauen, auf dem, was sie schon in den vergangenen Jahren gemacht hat.

"Es macht Spaß", sagt sie in einer Probenpause. Aber es ist eben auch etwas anderes, als mit der Tanzgruppe über die Bühne zu wirbeln. "Man lernt noch einmal andere Leute kennen und man bekommt mehr mit, was so hinter den Kulissen des Musicals so läuft."

