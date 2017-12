Tourismusverein ist für die Region bedeutsam

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der Vorsitzende des Tourismusvereins Märkische S 5-Region und Bürgermeister der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf, Olaf Borchardt, hat in einer E-Mail auf den MOZ-Beitrag "Krieger will konsequent auf einer Hochzeit tanzen" (Ausgabe vom 25./26. November) reagiert.

In dem Beitrag äußert sich der Fredersdorf-Vogelsdorfer Bürgermeister Thomas Krieger zum Tourismusverein. Ihm sei wichtig, dass sich die Gemeinde auf die Wirtschaftsförderung konzentriere. Unter anderem sagte er: "Mein Vorschlag ist ..., dass wir auf einer Hochzeit konsequent tanzen und nicht auf zwei Hochzeiten parallel ein wenig. Deshalb mein Vorschlag zur Konzentration auf das Regionalmanagement. Und deshalb meine Empfehlung, dass wir zwar weiter am Tourismusverein teilnehmen, wenn die anderen Partner ihn weiterführen wollen. Wenn ... aber nicht, sehe ich keine Notwendigkeit, dass sich unsere Gemeinde dem entgegenstemmt."

Olaf Borchardt hebt in seiner Mail die Bedeutung des Tourismusvereins hervor, der die Region sinnvoll präsentiere. Das beträfe zum Beispiel alle denkbaren Publikationen, den Druck und die Verteilung von Flyern in den Mitgliedskommunen, in denen touristisch interessante Orte, Stätten - auch Gast- und Beherbergungsstätten, Rad- und Wanderwege - genauso vorgestellt werden wie Veranstaltungen in den einzelnen Orten. Das beträfe auch die einheitliche Beschilderung von Bahnhöfen, Wander- und Radwegen, die Präsentation der Region im Internet, aber auch die Vertretung und Bewerbung der Region im größeren Tourismusverband Seenland Oder-Spree. Auch die Präsentation jeder einzelnen Mitgliedskommune auf Tourismusmessen sei nach Borchardts Ansicht weniger wirksam, als wenn der Tourismusverein die Region insgesamt dort vorstellt. In den Mitgliedskommunen, die keine eigene Tourismusinformation betreiben - zu denen gehören Fredersdorf-Vogelsdorf und Petershagen-Eggersdorf -, gibt es auch keine Vollzeitkraft in der Gemeindeverwaltung, die sich allein nur mit Tourismus beschäftigen würde, auch deshalb sei der Verein so enorm wichtig. Dankbar sei der Verein, dass die Tourismusinformation Strausberg im Rahmen einer Vereinbarung verschiedene Arbeiten übernommen hat. Auch die Tatsache, dass der Verein allein durch die Mitgliedsbeiträge der Kommunen jährlich verlässlich über ein Budget von ca. 42 000 Euro verfügt, gewährleistet eine gute Arbeitsatmosphäre. Für Olaf Borchardt gibt es aus all diesen Gründen keinerlei Zweifel über die Fortexistenz des Tourismusvereins.