Eltern fordern Alternative zum Kita-Ausweichquartier im Schlosspark

Klaus D. Grote

Lehnitz (OGA) Die Eltern der Lehnitzer Kita-Kinder verlangen einen anderen Ausweichstandort für ihren Nachwuchs. Der Weg zum Schlosspark sei viel zu weit, heißt es in einer Mitteilung des Kita-Fördervereins Mobile.

Weil die Kita Lehnitz zehn Monate lang saniert wird, müssen 120 Kinder ab 7. Oktober 2018 in die frühere Comeniusschule. Der "Schukarton" im Schlosspark wird derzeit mit Millionenaufwand umgebaut und soll bis zum Jahr 2022 als Ausweichquartier für weitere Kitas dienen, die saniert werden müssen. Die Stadt investiert in Brandschutzanlagen und neue Sanitärräume.

Doch den Lehnitzer Eltern ist der Weg zum Schlosspark zu weit. Denn zeitgleich soll die Dropebrücke in der Saarlandstraße saniert werden. Ab August kommt es für mindestens zehn Monate zur Vollsperrung. Ein Ersatz ist nicht geplant. Der gesamte Verkehr muss dann über die Havelbrücke am Schloss. Lange Staus sind zu befürchten.

"Bei den zu erwartenden Anfahrtswegen von mindestens dreißig Minuten pro Strecke werden viele Eltern zwangsläufig ihr Betreuungskontingent um fünf bis zehn Stunden pro Woche aufstocken oder alternativ Arbeitszeit reduzieren müssen", sagt die Fördervereinsvorsitzende Christiane Bonk. Auf viele Eltern kämen daher zusätzliche finanzielle Belastungen zu, zumal die Kita-Elternbeiträge 2018 ohnehin erhöht würden. Der Förderverein fragt deshalb, wie die Stadt Eltern entschädigen wolle und welche Lösungen für Härtefälle geplant seien. Außerdem will der Verein wissen, ob zusätzliches Personal eingeplant werde, wenn die Betreuungszeiten verlängert würden.

Die Eltern schlagen vor, statt der Schlosspark-Kita die Ausweichkita in der Dr.-Heinrich-Byk-Straße, Ecke André-Pican-Straße zu nutzen. Im früheren Getränkeladen, den der Landkreis zunächst für die Unterbringung von Geflüchteten nutzten wollte, sind derzeit 150 Kinder der Kita Falkennest untergebracht. Beim ehemaligen Getränkeladen handelt es sich jedoch um eine Immobilie des Kreises, für den die Stadt Miete zahlen müsste. "Wir bauen extra ein eigenes Ausweichquartier für unsere Kita-Kinder", sagt Heidrun Gassan, Amtsleiterin für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft.

In einem Gespräch der Eltern mit der Stadtverwaltung Mitte November waren die Forderungen und Fragen zum Kita-Umbau bereits gestellt worden. "Wir haben die Vorschläge zur Prüfung aufgenommen", sagt Heidrun Gassan. So wollen die Eltern auch wissen, ob ein Shuttle-Verkehr zwischen Lehnitz und Schlosspark eingerichtet oder ob zusätzliche Parkplätze am Parkeingang geschaffen werden könnten. Überprüft werden soll auch, ob die Straße zwischen Park- und Schuleingang von den Eltern mit Autos befahren werden könnte oder ob die Kinder von Personal durch den Park geleitet werden. Der Förderverein will außerdem wissen, ob die Lehnitzer Gruppen mit Gruppen anderer Kitas, die das Ausweichquartier nutzen, gemischt werden und ob es gemeinsame Außenspielflächen und Speiseräume gibt.

Die Oranienburger SPD-Fraktion hat bereits einen Antrag im Sinne der Eltern formuliert. Sie fordert eine langfristige Nutzung des früheren Getränkemarktes als Kita - zunächst als Ausweichquartier, später dauerhaft als neue Einrichtung. Denn das Gebäude sei entsprechend umgebaut und vom Bildungsministerium als Kita zugelassen worden. Die Stadt solle daher mit dem Landkreis Gespräche über die weitere Nutzung führen.