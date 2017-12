Gemütlicher Adventsmarkt in Altglietzen

Heike Jänicke

Altglietzen (MOZ) Er ist mittlerweile zum Geheimtipp geworden - der Altglietzener Adventsmarkt. Denn wer es etwas beschaulicher mag und dennoch weihnachtliche Atmosphäre nicht missen möchte, der ist in Altglietzen genau richtig. Selbst gestaltete Weihnachtsdekoration, Glühwein, handgemachte Musik, Kutschfahrten - all das und einiges mehr gab es auch bei der dritten Auflage am Sonnabendnachmittag im Park von Altglietzen.

Die Organisation lag in den bewährten Händen des Vereins zur Förderung des Dorflebens. Unterstützt wurde dieser von vielen freiwilligen Helfern, ohne die, wie Vize-Vereinschef Mario Ewald sagte, die Veranstaltung nicht realisierbar sei. Da waren die Muttis der Kita-Kinder, die wieder fleißig Kuchen backten und zum Verkauf anboten. Nicht zu vergessen die Freiwillige Feuerwehr Altglietzen-Hohenwutzen, die sich präsentierte, und der Reit- und Fahrverein Altglietzen, der Kutschfahrten und Pony-Reiten ermöglichte. Im Märchenzelt zauberten die Erzieherinnen um Kita-Leiterin Dorit Markgraf aus Eiweiß, Puderzucker, Lebkuchen und Naschereien kleine Pfefferkuchenhäuschen. Ein solches konnten zum Beispiel Lilli (2) und Felix (11) Obitz mit nach Hause nehmen. Vielleicht naschten sie später ebenso von den echten "Altglietzener Dorfplätzchen". Acht Frauen um Monika Ewald hatten in den vergangenen Tagen etliche Bleche mit der süßen Köstlichkeit in den Ofen geschoben und insgesamt 88 der 150-Gramm fassenden Tüten gefüllt. Für musikalische Unterhaltung sorgten Jungs und Mädchen der Bläserklasse der Insel-Grundschule Neuenhagen unter Leitung von Susanne Mette. Bei "Kling Glöckchen kling" und anderen bekannten Weihnachtsmelodien summte so mancher leise mit und ließ sich auf die besinnliche Zeit einstimmen, in der der Besuch des Weihnachtsmannes natürlich nicht fehlen darf. In Altglietzen schaute der Bärtige schon einmal am Sonnabend vorbei.

Der Verein zur Förderung des Dorflebens zählt mittlerweile mehr als 80 Mitglieder. Die organisieren neben dem Adventsmarkt auch die zwei Flohmärkte im Jahr, das Bockbierfest und gemeinsam Dorffest.